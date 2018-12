E-Distribuție Banat anunță remedierea rețelelor de electricitate Doar in județul Timiș mai sunt cateva probleme. Aici, spun reprezentanții E-Distribuție Banat, eforturile echipelor de intervenție se concentreaza pe repunerea in funcțiune a ultimelor cinci linii de medie tensiune afectate, pentru a relua alimentarea catre circa 600 de clienți. “Vineri la ora 18.00 se aflau pe teren circa 140 de echipe. Dupa remedierea defecțiunilor din rețelele de medie tensiune, echipele vor continua sa lucreze pana la remedierea tuturor deranjamentelor individuale sau colective din rețelele de joasa tensiune. Reamintim clienților numerele de telefon pentru semnalarea… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

