- Graziela Elena Vajiala a fost eliberata, la cerere, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale Anti-Doping, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata joi in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Vajiala in…

- Virgil Pirvulescu, fostul șef al Finanțelor Publice Valcea, a fost numit de premierul Viorica Dancila in funcția de vicepreședinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Pirvulescu este membru al Marii Loje Naționale din Romania (MLNR),…

- Jean-Claude Juncker vine in Romania cu prilejul inceperii oficiale a presedintiei romane a Consiliului UE. El va fi in țara noastra astazi și maine. Are pe agenda intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Președintele PSD va fi inlocuit de Florin Iordache.…

- „Creșterea USR din ultimele luni a fost constanta, de la 9,5% in luna septembrie, la 13,1% in octombrie și 14,5% in noiembrie, trend care depașește marja de eroare a sondajului. Creșterea USR este susținuta de oferta politica in antiteza cu cea a actualei administrații, de mecanismele interne democratice…

- Sursele citate de Romania TV sustin ca Liviu Dragnea i-a reprosat lui Tudorel Toader ca nu a facut nimic in privinta amnistiei si gratierii. Luni, presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara ca este „absolut convins ca nu se va adopta o ordonanta pe amnistie de 1 decembrie”. ”Nu am discutat…

- Ocupatia de manager de caz pentru persoanele cu dizabilitati va fi introdusa in Clasificarea ocupatiilor din Romania, potrivit raspunsului formulat de catre reprezentantii Ministerului Muncii si Justitiei Sociale la o cerere a salajencei Dorica Dan, presedinte al Asociatiei Prader Willi din Romania.…

- Agenția Mondiala Antidoping (WADA) a stabilit ca doi angajați ai laboratorului antidoping din București au falsificat rezultatele unor teste pentru a-i proteja pe sportivii dopați. Cei doi au fost concediați, iar laboratorul a fost suspendat, scrie Reuters. Laboratorul de la Bucuresti a fost suspendat…

- Premierul Viorica Dancila a decis infiintarea Comitetului National pentru Deseuri, organism interministerial care va fi prezidat de ministrul Mediului, scrie Romania TV.Potrivit deciziei publicate luni in Monitorul Oficial, in cadrul comitetului vor activa reprezentati ai mai multor ministere Mediu,…