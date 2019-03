Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 48 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 2 al unui bloc din municipiul Suceava. Anchetatorii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de „ucidere din culpa", urmand sa lamureasca conditiile in care s-a produs decesul.Joi, la ora 20.38, Politia ...

- Un muncitor a decedat, miercuri, dupa ce a prabușit de etajul 9 al unui bloc și a ajuns intr-un container cu gunoi. In cadere, barbatul de 22 de ani s-a lovit cu capul de marginea containerului, relateaza observator.tv Din spusele martorilor, tanarul nu avea decat o casca de protecție și i-ar fi lipsit…

- Tanarul care a murit, miercuri dimineata, dupa ce a cazut de la etajul 9 de pe schela unui bloc din Bucuresti avea 22 de ani. Tanarul nu era asigurat cu ham de protectie, iar in momentul cazaturii a picat direct intr-un container de gunoi.

- Astazi, o fetita de numai 11 ani a cazut in cap dintr-un microbuz scolar aflat in mers, la Zalau. Scena groazei s-a petrecut sub ochii colegilor sai, care se intorceau de la scoala. Acum, la doar cateva ore de la cumplita intamplare, micuța a murit.

- Dupa luni bune de lupta cu o boala nemiloasa, Crina, soția lui Gheorghe Boncea, a murit, evz.ro. In urm cu numai cateva luni, aceasta fusese diagnosticata cu o forma grava de cancer. Citeste si Jurnalistul Paul Lacatus a murit subit. A fost unul dintre ziaristii cei mai buni din domeniul economic…

- Un batran, de 75 de ani, din comuna Stroiesti, sat Dianu, a murit, in aceasta dimineata, la scurt timp dupa ce a fost scos dintr-o fantana. Un echipaj de pompieri militari a reusit sa-l scoata pe barbat din fantana cu ...

- Tragedia a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in cartierul Ferentari din Bucuresti. Tanarul in varsta de 15 ani a cazut in gol de pe terasa blocului cu patru etaje in care locuia. Totul s-ar fi intamplat chiar sub ochii parintilor, potrivit a1.ro. Medicii au incerat in zadar sa-l resusciteze…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a decedat, vineri, dupa ce s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc turn din cartierul Micro V al municipiul Buzau, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Ur...