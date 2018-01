DRAGNEA vrea capul lui TUDOSE. Totul se va decide luni. SURSE

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, vineri, la Iasi, ca guvernul "a fost facut de Liviu Dragnea pentru Liviu Dragnea". In opinia sa, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ar trebui sa demisioneze din functie "daca ministrul i-o cere"."Acest guvern, va aduc aminte, a fost facut de…

- PSD a convocat sedinta Comitetului Executiv National (CExN) pentru luni, la sediul central al partidului, potrivit unor surse citate de News.ro. Decizia a fost luata in contextul conflictului dintre premierul Mihai Tudose și oamenii cheie din PSD. Aflat deja in relații tensionate cu șeful PSD, Liviu…

- Liderii PSD se reunesc de urgenta in sedinta, luni, pentru a transa conflictul dintre presedintele partidului, Liviu Dragnea, si premierul Mihai Tudose. Liderul partidului, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanti din partid asupra lui. Sedinta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, ieri, la Vaslui, ca nu exista tabere in partid si ca nici nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. Intrebat de ziaristi daca se impune demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, sau daca ar fi oportuna o demisie a premierului, liderul…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a anuntat ca va convoca cat mai repede un CEX pentru a lamuri situatia din interiorul partidului, informeaza Antena3.ro. Ministrul de Interne, Carmen Dan, si premierul Mihai Tudose sunt in momentul de fata in conflict deschis, un conflict in interiorul cabinetului generat…

- Liderii PSD din teritoriu incep sa aleaga in tabara cui sunt in disputa Liviu Dragnea versus Mihai Tudose, disputa care se va transa la sedinta Comitetului Executiv de la sfarsitul lunii ianuarie, dar si in ceea ce priveste cererii demisiei ministrului Carmen Dan.

- Autor: Sorin Rosca Stanescu In timp ce Liviu Dragnea alearga prin filiale, intr-o operațiune tipica de campanie electorala, in Palatul Victoria, Mihai Tudose se pregatește. De un razboi pe care il crede final. Fiecare dintre cei doi protagoniști acționeaza conform unui model propriu. Finalmente insa,…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan intervine in scandalul momentului provocat de cererea premierului ca ministrul de Interne sa demisioneze si de refuzul lui Carmen Dan de a face acest gest. Acesta afirma ca lucrurile "au evoluat firesc" intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii.

- Scandalul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea trece la un alt nivel. Cei doi se contreaza din cauza ministrului de Interne, Carmen Dan, care a intrat in colimatorul premierului dupa cazul pedofilului politist din lift. In scandal intervine si vedeta Romania TV, Victor Ciutacu. Intr-o postare furibunda…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca lucrurile ”au evoluat firesc” intre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, adaugand ca actualul lider al PSD va fi istorie, iar premierul isi va putea forma guvernul dupa cum considera el.”Lucrurile au evoluat firesc,…

- Intrebat daca PSD Dambovita sustine ideea restructurarii Guvernului, Corneliu Stefan a raspuns: "In mare parte, da. Da. Este imbratisata pentru ca vrem o structura a Guvernului mai flexibila si o structura a Guvernului care sa fie mai aplicata pentru a pune in practica programul de guvernare pe care…

- Primul-ministru Mihai Tudose nu a dat curs solicitarii ministrului de Interne, Carmen Dan, de a-l demite pe seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, acesta avand o discutie cu seful Guvernului la...

- Surse de la Palatul Victoria afirma ca premierul Mihai Tudose a decis, in urma discuției cu șeful IGP, chestorul Bogdan Despescu, sa trimita Corpul de control al primului ministru care sa faca o ampla investigație la Ministerul de Interne și Inspectoratul General al Poliției. Raportul IGP privind…

- Scandalul politistului acuzat de pedofilie pare sa fi pecetluit soarta lui Liviu Dragnea la sefia PSD. Dupa ce luni seara a scos o remiza, in extremis, in partida de la CEx cu oamenii premierului Tudose, marti dimineata, infractorul din Teleorman si-a pierdut omul cheie din echipa guvernamentala. In…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea va face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD. Se va intalni cu sefii de organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, unde premierul Mihai Tudose este asteptat sa vina cu propuneri concrete de restructurare…

- ”In ceea ce priveste restructurarea Guvernului, cred ca deja toata lumea a fost informata si se stie decizia Comitetului Executiv (al PSD - n.r.), anume aceea ca la Iasi, la CEx, care va avea loc in perioada 29-31 ianuarie, premierul Mihai Tudose sa vina cu o propunere astfel incat sa poata sa fie…

- Situația din PSD este una extrem de tensionata, iar prima runda care s-a desfașurat la Comitetul Executiv doar a imparțit taberele și le-a aratat lui Mihai Tudose și Liviu Dragnea in ce poziții stau. Citește și: SURSE - CUTREMUR in Guvern: scandal intre Carmen Dan și Mihai Tudose Runda…

- Victor Ponta, fost premier si presedinte al PSD, a declarat ca din informatiile sale de la fostii colegi din PSD Carmen Dan ar vrea sa-si dea demisia din functia de ministru de Interne, dar nu este „lasata de Liviu Dragnea“, actualul sef al social-democratilor. Mai mult, Ponta i-a recomandat premierului…

- Parasit de mai multi baroni locali, Liviu Dragnea incearca sa blocheze ascensiunea lui Mihai Tudose spre sefia partidului prin intermediul lui Calin Popescu-Tariceanu. Daca liderul ALDE se opune restructurarii Guvernului, ii salveaza functia lui Dragnea, cel putin pe moment.

- Dezvaluiri incredibile de la Bruxelles, chiar din Parlamentul European. Se pare ca s-ar pregati remanierea unui ministru important din Guvernul lui Mihai Tudose. Premierul nu ar sti de aceasta mutare. Europarlamentarul celor de la PSD, Ioan Mircea Pascu sustine ca se pregateste remanierea ministrului…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Sociologul Mirel Palada prezinta date din cel mai nou sondaj realizat de Sociopol. Potrivit acestuia, PSD este afectat de luptele interne, iar Liviu Dragnea si Mihai Tudose s-au prabusit in topul increderii.Vezi si: Daniel Morar ar putea fi audiat in Parlament. Fostul sef DNA, conflict cu…

- Tudose si Dragnea, la negocieri cu sindicalistii Sanitas Primul-ministru Mihai Tudose, alaturi de presedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrul Sanatatii Florian Bodog si vicepremierul Marcel Ciolacu au participat la sedinta Consiliului National al Federatiei sindicale Sanitas. Prezenta celor patru…