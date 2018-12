Constructia se ridica acum si este o dovada uriasa de solidaritate. Peste 200.000 de romani au donat si sunt fondatorii acestei cladiri si salvatori ai vietilor care vor fi ocrotite aici, scrie ProTV. Constructia este insa si o palma peste obrazul guvernantilor, care nu au fost in stare sa construiasca un spital. Asta desi avem la dispozitie fonduri europene si nu le folosim si, desi in tara noastra, an de an, mor prea usor, prea repede, copii care in tari civilizate sunt salvati. Alex Dima a fost si va mai fi pe santierul spitalului, un proiect pentru o viata, pentru vieti. Bucuresti,…