- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca îl va primi în curând pe omologul sau chinez, Xi Jinping, într-o vizita oficiala în Statele Unite, marcând posibilitatea încheierii unui acord comercial între cele doua țari, relateaza Mediafax citand…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa devina, in mai, primul lider strain care il intalneste pe noul imparat al Japoniei Naruhito, a anuntat Casa Alba, relateaza news.ro citand AFP. Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar…

- Donald Trump si Prima Doamna Melania Trump urmeaza sa efectueze o vizita in Japonia in perioada 25-28 mai, iar ei vor fi ”primii invitati de stat in urma urcarii pe tron” la 1 mai a printului mostenitor Naruhito.”Aceasta vizita de stat va consolida legaturile stranse care exista intre popoarele…

- Președintele american Donald Trump și cel chinez Xi Jinping ar putea ajunge la un acord oficial la un summit din jurul datei de 27 martie, dat fiind progresele înregistrate în discuțiile dintre cele doua țari, a informat duminica The Wall Street Journal citat de Mediafax. Cele doua…

- Coreea de Sud va colabora cu Statele Unite si Coreea de Nord pentru a se asigura ca se ajunge la un acord privind dezarmarea nucleara a Peninsulei Coreene, a informat presedintele sud-coreean Moon Jae-in vineri, la o zi dupa incheierea summit-ului dintre presedintele american Donald Trump si liderul…

- Președintele american Donald Trump le-a transmis liderilor Coreei de Sud și Japoniei ca Statele Unite vor continua discuțiile și negocierile cu Coreea de Nord, a anunțat joi Sarah Sanders, purtatorul de cuvant de la Casa Alba, relateaza Euronews preluat de Mediafax.Citește și: Gigi Becali…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți ca nu crede ca Statele Unite vor lua înapoi armamentul distribuit gruparilor kurde din Siria, dupa retragerea trupelor americane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Într-un interviu pentru postul de televiziune turc NTV, Erdogan…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca Statele Unite vor impune tarife suplimentare la importurile auto din Europa daca Washington și Bruxelles nu vor putea ajunge la o înțelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba a mai…