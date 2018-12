Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, a afirmat joi ca nord-coreenii "nu erau pregatiti" pentru intalnirea prevazuta in aceasta saptamana si amanata in ultimul moment intre un colaborator apropiat al lui Kim Jong Un si secretarul de stat american, Mike Pompeo, transmite AFP. Seful diplomatiei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera sa se intalneasca din nou cu liderul nord-coreean Kim Jong Un la inceputul anului viitor, informeaza Reuters. Trump a afirmat ca dialogul secretarului de stat Mike Pompeo cu oficiali nord-coreeni va fi reprogramat. Presedintele…

- În ciuda unui start fals, Statele Unite ar putea înca încheia un tratat de denuclearizare cu Coreea de Nord. Doar sa nu interpreteze gresit semnalele. Dupa ultima sa calatorie din iulie la Phenian, secretarul de stat Mike Pompeo a realizat ca eforturile…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat marti ca va avea o a doua intalnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un si a anuntat ca in prezent experti de la Washington si Phenian stabilesc detaliile acesteia, transmite Reuters. La scurt timp dupa anuntul demisiei ambasadoarei americane la ONU…

- General-locotenentul Wayne Eyre, numarul doi in comandamentul ONU care monitorizeaza armistitiul coreean, s-a adresat participantilor la un eveniment organizat de Institutul Carnegie pentru Pacea Internationala din Washington, in ajunul unei noi vizite la Phenian a secretarului de stat american,…

- Ministrul de Externe al Republicii Populare Democrate Coreene (R.P.D.C.), Ri Yong-ho, a asigurat, in cadrul intervenției sale in plen, cu ocazia celei de-a 73-a sesiuni ordinare a ONU, desfașurata in aceste zile la New York, ca „o pace durabila se creeaza intr-adevar in peninsula coreeana”. Intervenind…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni la New York ca cel de-al doilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un va avea loc 'destul de rapid', relateaza AFP preluata de Agerpres. 'Am sentimentul ca vom avea un al doilea summit destul de rapid', a declarat Trump in marja Adunarii…

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…