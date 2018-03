Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in ultima editie a topului miliardarilor publicat marti de Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, ceea ce il plaseaza pe locul 1.867 la nivel mondial.

- Jay-Z l-a depasit pe Sean ''Diddy'' Combs in topul celor mai bogati cantareti de hip-hop din lume, datorita investitiilor sale profitabile in branduri de sampanie si coniac, potrivit datelor facute publice joi de revista Forbes, relateaza Reuters. Rapperul de 48 de ani si-a sporit averea…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns la un acord cu compania Boeing pentru furnizarea a doua aeronave Air Force One, in schimbul sumei de 3,9 miliarde de dolari, a anuntat marti Casa Alba, citata de Reuters. "Presedintele Trump a ajuns la un acord informal cu Boeing asupra unui contract cu…

- Metropola San Francisco din Statele Unite se afla pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase din lume pentru expati in ceea ce priveste oportunitatile pe piata muncii. Asa arata un sondaj realizat de YouGov la comanda HSBC Expat, noteaza Business Insider.

- Romania deține o poziție fruntașa intr-un top rușinos! Țara noastra a urcat 16 locuri in topul Bloomberg al „celor mai bolnave economii” din lume! Bloomberg Misery Index situeaza Romania, in 2017, pe locul 34 in clasamentul economiilor „bolnave” din lume și avertizeaza ca țara noastra se indreapta…

- Pentru a face „America mareata din nou", presedintele Donald Trump a propus pentru anul fiscal 2019 un buget federal de 4.400 de miliarde de dolari prin care s-ar spori puterea militara, dupa cum a remarcat presa de propaganda ruseasca, s-ar reduce masiv cheltuielile cu programele sociale si s-ar moderniza…

- Administratia presedintelui american Donald Trump si-a revizuit luni decizia privind construirea unui nou sediu al Biroului Federal de Investigatii (FBI), pentru care va solicita Congresului in 2018 alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari, transmite Reuters. Cererea de finantare, inclusa…

- Administratia Trump urmeaza sa contureze luni principalele directii ale planului sau de investitii de 1.500 de miliarde de dolari in favoarea infrastructurilor, printre care numeroase in stare deplorabila au nevoie urgenta de a fi renovate, relateaza AFP.Bugetul presedintelui Donald Trump,…

- Indicele industrial Dow Jones a scazut cu peste 100 de puncte miercuri la deschidere, dar a revenit pe o crestere de 300 de puncte in doar o ora. Indicele era la ora 18.30 GMT+2 in crestere cu 246 de puncte, reprezentand o crestere cu 1% de la deschidere. Dow Jones insumeaza 25.160 de puncte,…

- A fost o saptamana nebuna de știri care au venit dupa discursul lui Donald Trump de la Starea Uniunii. Așa ca intenția imprumutului gigant a trecut oarecum neobservata. In cifre exacte, Trezoreria Statelor Unite se așteapta anul acesta sa imprumute nu mai puțin de 955 de miliarde de dolari, potrivit…

- Romania a reușit inca o performanța negativa, legata de unele fonduri europene pe care Uniunea Europeana ni le pune la dispoziție. Deși autoritațile centrale s-au laudat ani la rand ca atragem tot mai mulți bani europeni, pe anumite programe operaționale, adevarul este unul dezastruos. Și daca ne uitam…

- TICHETE DE MASA 2018: La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca. Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea…

- Arabia Saudita a anuntat marti ca a recuperat deja peste 400 de miliarde de riali (107 miliarde de dolari) de la persoanele arestate pentru coruptie. Printul mostenitor Mohammad bin Salman a luat masuri, in noiembrie 2017, pentru a-si consolida puterea prin infiintarea unui comitet anticoruptie,…

- Daca v-ați intrebat pana acum unde ii vin președintelui Americii cele mai stralucite idei pentru tweet-urile sale atat de faimoase, ei bine, i-am demascat secretele. Donald Trump a admis ca majoritatea tweeturilor le posteaza din pat, la micul dejun alaturi de familie, la pranz sau chiar la o bere cu…

- Presedintele american Donald Trump va cere un buget de 716 miliarde de dolari pentru Aparare în 2019, în crestere cu 7% fata de bugetul pentru anul 2018, au anuntat vineri doi oficiali americani citati de site-ul agentiei Reuters. Cele 716 miliarde de dolari ar acoperi…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, miercuri, planul pentru un proiect de lege privind imigratia, precizind ca vrea sa obtina 25 de miliarde de dolari pentru construirea zidului la granita cu Mexicul si oferindu-le cetatenie copiilor care au ajuns ilegal in SUA, relateaza Reuters. Pe…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Patru din fiecare cinci dolari generati in 2017 au ajuns in buzunarele celor mai bogati oameni din lume, in timp ce jumatate din oamenii de pe glob nu au simtit nicio imbunatatire la nivelul veniturilor, potrivit Time. In timp ce liderii politici si cei ai mediului de business se intalnesc…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Huawei și-a consolidat prezența pe segmentul de smartphone-uri în 26 de piețe din regiunea CEE&Nordic, din Stockholm și pâna în Atena, înregistrând o creștere a vânzarilor de la an la an cu peste 20% mai mare. “Huawei și-a consolidat…

- Mark Zuckerberg, co-fondatorul celui mai mare business de social media, si-a privit averea scazandu-i cu 3,3 miliarde de dolari dupa ce a postat pe Facebook planurile sale de a indrepta continutul „news feed-ului” spre familie si prieteni, cu costul de a pierde bani din partea publicatiilor si a business-urilor,…

- Iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord privind viitoarele relatii bilaterale risca sa genereze pierderea a 500.000 de locuri de munca pe teritoriul britanic si retragerea unor investitii in valoare de 50 de miliarde de lire (56 mln euro), avertizeaza primarul Londrei, Sadiq Khan.

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din toate timpurile, dupa ce averea neta a CEO-ului Amazon a atins luni 105,1 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg, si a depasit-o pe cea a fondatorului Microsoft Bill Gates, scrie CNN Money, preluat de News.ro. Forbes estimează averea netă a lui Bezos…

- WTA a publicat clasamentul din circuitul WTA, dupa primele turnee ale anului. Simona Halep se afla in continuare la conducere, avand 6.425 de puncte, dupa ce a triumfat la turneul de la Shenzen, China. Marea schimbare s-a produs la locul 2. Caroline Wozniacki, finalista la Auckland, a depașit-o pe Garbine…

- Presedintele american Donald Trump cere Congresului american 33 miliarde de dolari pentru a-si tine promisiunea facuta in campania prezidentiala, conform careia va construi un zid la granita cu Mexic. Din totalul de 33, 18 miliarde vor fi folosite pentru cosntructia propriu-zisa a zidului,…

- Uitați de Bitcoin și de Satoshi Nakamoto, exista o noua senzație online: moneda virtuala Ripple a crescut anul trecut cu 37.000%, iar Chris Larsen, fondator și președinte al companiei cu același nume are acum o avere estimata la 37,3 miliarde de dolari, potrivit revistei americane Forbes . Reamintim,…

- "Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari…

- Vin Diesel a generat incasari de 1,6 miliarde de dolari anul acesta. A opta parte a seriei "Fast and the Furious", "Fate of the Furious", lansata in aprilie, a avut incasari de 1,2 miliarde de dolari la nivel mondial. Aceeasi franciza il are in distributie si pe Dwayne Johnson, care ocupa…

- De la decizia anuntata de presedintele american Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul pentru clima de la Paris si pana la uraganele devastatoare, inundatiile, secetele si incendiile care au facut ravagii in lumea intreaga, 2017 a fost un an extrem de dificil in ceea ce priveste lupta…

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari…

- Miliardarul american Bob Parsons le-a oferit prime in valoare de 1,3 milioane de dolari angajaților sai. El a anunțat ca va oferi aceste prime, dupa ce a Donald Trump a semnat legea reformei fiscale, care prevede scutiri generoase de taxe pentru cei mai bogați americani, relateaza Forbes.com. Bob Parsons,…

- Noaptea de Anul Nou este singura din an cand toata lumea de pe glob "se trezeste la viata". Unii petrec perioade lungi de timp pentru a planifica in detaliu Revelionul, in timp ce altii aleg sa se retraga linistiti si sa urmareasca sarbatoarea trecerii dintre ani alaturi de persoanele dragi.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a promulgat vineri Legea de reformare a sistemului fiscal, afirmand ca noile masuri vor stimula cresterea economica si crearea de locuri de munca. Congresul SUA a aprobat cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, ceea ce…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmit AFP si Reuters. Dupa un maraton parlamentar, marti…

- "Romania este cel mai pro-american stat din UE. Suntem primii care implementam ceea ce a spus Donald Trump privind alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Acești bani vor merge pentru dotari noi și am cumparat sisteme de rachete Patriot pentru aparare. Pentru noi a fost o prioritate sa lucram cu companiile…

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- L-a egalat pe Messi la numarul de "Baloane de Aur" cucerite, este cel mai bogat sportiv de pe planeta in 2017, potrivit Forbes (78 de milioane de euro), dar la un singur capitol, al celebritații, nu poate fi numarul unu. Ca popularitate pe Instagram, Cristiano Ronaldo este unicul fotbalist și sportiv…

- Rapper-ul american Diddy ocupa prima pozitie in topul muzicienilor cu cele mai mari venituri in 2017, cu 130 de milioane de dolari, potrivit unui clasament intocmit anual de revista Forbes, potrivit Mediafax.