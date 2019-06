Zeci de lucrari n-au putut fi evaluate nici macar cu nota doi! N. Dumitrescu Emotiile absolventilor de clasa a VIII-a, deopotriva ale parintilor si profesorilor lor, s-au risipit ieri, la ora pranzului, cand au fost anuntate, oficial, rezultatele Evaluarii Nationale. In Prahova, au fost inscrisi in clasa a opta 6.600 de elevi, dintre care in jur de 5.400 de elevi s-au inscris pentru sustinerea acestui important examen de la incheierea ciclului gimnazial. Practic, 5.405 au participat la proba de Limba si literatura romana si 5. 399 la cea de Matematica – restul elevilor fie au ramas corigenti,…