Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au fost retinute de politistii din Galati dupa oribila crima care ingrozit judetul. Este vorba despre doi tineri, de 18 si 19 ani si, din primele informatii, acestia ar fi elevi la Seminarul Teologic din Galati. Cei doi suspecti au fost adusi la audieri in cursul serii trecute, iar astazi…

- Doi elevi de 18 si 19 ani, din Galati, au fost retinuti de procurori, sambata, pe baza de ordonanta, fiind suspecti in cazul barbatului injunghiat mortal pe strada in noaptea de joi spre vineri potrivit Agerpres. Potrivit anchetatorilor, cei doi au fost identificati, vineri, au fost audiati,…

- Doi tineri cu varstele de 18 și de 19 ani au fost reținuți seara trecuta de polițiștii galațeni și duși la audieri. Ei sunt principalii suspecți in teribila crima de la Galați, petrecuta in noaptea de vineri spre sambata. Cei doi suspecți in cazul omorului de pe strada Traian, au fost reținuți pentru…

- Un barbat de 44 ani, din Galati, a fost injunghiat mortal, in noaptea de joi spre vineri, pe o strada din apropierea Scolii nr. 20 din localitate. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta Galati, barbatul zacea inconstient pe caldaram, avand o rana la cap si o lovitura de cutit in zona pieptului.…

- Un barbat de 42 de ani a fost ucis, in noaptea de joi spre vineri, in apropierea unei școli din orașul Galați, informeaza Mediafax. Primele informații arata ca barbatul a avut un conflict cu mai multe persoane, pe strada, și a fost lovit cu cuțitul in piept.Deoarece ancheta este in plina ...

- Procuratura anunta despre retinerea a patru tineri, care impreuna cu alti doi complici, in prezent anuntati in cautare, ar fi violat doua fete, una dintre care este minora. Cazul a avut loc in noaptea de 4 spre 5 mai curent, intr-un apartament din centrul Chisinaului.

- IPJ Maramures anunta ca in cazul barbatului de pe strada Castanilor din Baia Mare, decesul a fost provocat de cauze medicale. Initial s-a vehiculat ideea ca a fost vorba despre o crima. “In urma efectuarii necropsiei asupra cadavrului barbatului decedat ieri pe strada Castanilor din municipiul Baia…

- Cei patru tineri, cu varstele cuprinse intre 17 și 20 de ani, se aflau luni dupa-masa pe strada Romilor din Sannicolau Mare. La un moment dat, unul dintre baieți, in varsta de 20 de ani, și-a adus aminte ca a avut cu ceva timp in urma un conflict cu un barbat de 45 de ani care locuiește acolo. Astfel,…