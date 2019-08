Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit, iar alta a fost ranita, sambata dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un cap de pod in Hateg, judetul Hunedoara, și s-a rasturnat pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca pe DN66…

O mama si copilul ei de 5 ani au murit intr-un groaznic accident intre localitatile Saschiz si Vanatori, judetul Mures, dupa ce femeia a pierdul controlul volanului, a derapat, a intrat pe contrasens apoi s-a izbit de un TIR. Atentie, imagini cu puternic impact emotional!

Furtuna care s-a abatut duminica dupa-amiaza asupra județului Arad a lovit și la Timișoara! Pompierii au fost solicitați sa intervina, dupa ce un copac...

Un motociclist maghiar in varsta de 33 de ani si-a pierdut viata sambata dupa-amiaza intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 7, in localitatea Tatarasti, din judetul Hunedoara, dupa ce s-a lovit de un autocamion.

Patru persoane, intre care un copil de 12 ani, au fost ranite, joi dimineata, dupa ce un sofer beat a lovit cu masina un cap de pod, iar autoturismul s-a rasturnat.

Acoperișuri smulse, copaci prabușiți, indundații și oameni raniți. Așa arata un prim bilanț al furtunilor care au lovit deja Romania. Pana dupa miezul nopții, vremea rea va afecta aproape toata țara, inclusiv județele Timiș, Arad și Hunedoara.

Astazi, in jurul orei 13, un echipaj cu asistent de la ambulanța Hațeg a fost solicitat pe camp, intre Rau de Mori și Peșteana. „La locul solicitarii, a fost gasit prins și carbonizat in mașina de balotat paie un tanar, in varsta de 25 ani. Din pacate, echipajul a constatat decesul",…

In urma testarii cu aparatul etilotest a politistului, a rezultat ca acesta avea o alcoolemie de 0,31 mg/l alcool pur in aerul expirat.