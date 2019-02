Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacsu, fost secretar general al PSD, exclus din partid in toamna anului trecut, alaturi de Adrian Tutuianu, a devenit oficial membru al partidului Pro Romania, condus de Victor Ponta.Neacsu a fost numit sef al campaniei Pro Romania pentru europarlamentare. Fostul lider PSD a participat…

- Deputatul de Timiș Adrian Pau a anunțat, sambata, ca demisioneaza din PSD. El se va inscrie in partidul Pro Romania, condus de Victor Ponta. Pau afirma ca nu se mai regasește in partidul condus de Liviu Dragnea, potrivit Mediafax. Mai jos puteți citi mesajul intreg al lui Adrian Pau, postat pe pagina…

- ,,Partidul Social Democrat a fost ocupat și luat in posesie de un personaj care face mult rau partidului și, prin extensie, țarii. Liviu Dragnea a pierdut orice busola a moralitații și realitații inconjuratoare și funcționeaza astazi pe baza de teroare. El insuși posedat de anumite spaime, iși transfera…

- "Am vazut si eu dimineata pe un site local ca sunt candidat la europarlamentare. Eu nu stiu treaba asta. Nu s-a discutat la Pro Romania de o lista de candidati la europarlamentare, din doua motive: partidul acum se consolideaza, vor mai fi veniri in partid la inceputul sesiunii parlamentare si dupa…

- Deputatul Ion Mocioalca a declarat joi, pentru AGERPRES, ca a decis sa demisioneze din PSD si in semn de solidaritate cu Adrian Tutuianu si Paul Stanescu. "PSD nu mai merge in directia care trebuie, este departe de oameni. Partidul este confiscat in momentul de fata, incapabil sa reactioneze la semnalele…

