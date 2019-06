DOCUMENTELE care l-ar putea DISTRUGE pe TRAIAN BĂSESCU Fostul președinte Traian Basescu a avut duminica seara o reacție incredibila, dupa ce postul Antena 3 a prezentat in premiera o serie de documente incredibile care prezinta trecutul securistic al actualului europarlamentar din partea PMP. Cu toate acestea, Basescu a negat ferm implicarea in acest scandal și face o declarație șocanta. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, dupa ce Antena 3 a prezentat documente din dosarul sau de la CNSAS, ca nu exista un angajament semnat de el nici in dosarul inscriptionat cu numele sau si nici pe microfilmul dosarului. De asemenea, nici in dosar si nici… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

