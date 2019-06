Informațiile de la CNSAS, prezentate de Antena 3, arata ca din 1972, Traian Basescu a urmat cursurile Institului de Marina Civila Constanța, obiectiv supravegheat de linie de securitate de Secția Port a Inspectoratului Județean de Secruritate Constanța. Potrivit CNSAS, documentele identificate atesta ca, din același an, Traian Basescu a fost folosit, in calitate de sursa, cu nume conspirativ ”Petrov”, de Cpt. Despinoiu Nicolae, direct sau prin intermediul rezidentului ”Laurențiu”. In 1973, s-a format, in Ministerul Apararii Naționale, Institutul de Marina ”Mircea cel Batran”, prin unificarea…