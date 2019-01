Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 18 februarie, dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Presedintele completului, Luciana Mera, a anuntat ca toate dosarele aflate la completul…

- Un procuror DNA a cerut luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim pentru infractiunile comise, respectiv...

- Un procuror DNA a cerut luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, condamnarea fostului primar al municipiului Constanta Radu Mazare la o pedeapsa orientata spre maxim pentru infractiunilor comise, respectiv 15 ani de inchisoare, in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri din Constanta, Mamaia,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie are programat, miercuri, primul termen de judecata in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, dupa ce a fost repartizat la noul complet. Pe 13 decembrie, dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul declarat de DNA in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla a fost achitat in prima instanta pentru trafic de influenta. La primul termen, aparatorii lui Toni Grebla ...

- Un nou termen are loc, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), in apelul formulat de liderul PSD, Liviu Dragnea, la condamnarea de trei ani si sase luni de inchisoare primita in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie judeca, luni, apelul presedintelui PSD, Liviu Dragnea, fața de condamnarea in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman. La primul termen, potrivit ...

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii au anulat decizia initiala in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.