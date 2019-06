Dezastru la Ploiești! Conductele ruginite inundă câmpurile cu apă fierbinte Conductele care transporta agent termic in Ploiești, operate de compania Veolia, cu acționariat francez, sunt intr-o stare deplorabila, iar turiștii care merg pe drumul spre munte sunt ingroziți de peisajul deprimant. Autoritațile locale spun ca pierderile de agent termic sunt uriașe, conform Romania Ti. Conductele ruginite și degradate au provocat furia oamenilor din zona. ”E un dezastrul ce e acolo. E ceva care in secolul asta nu se mai poarta, nu e la moda. Toate conductele astea care sunt aici aparțin unei societați. Societatea respectiva ar trebui sa fie intrebata dace ei considera ca le-au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

