Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a avizat negativ, marti, proiectele privind realizarea autostrazilor Bucuresti – Brasov, Brasov – Bacau si a Autostrazii Nordului, presedintele comisiei, Nicusor Halici, precizand ca ‘este o chestiune exclusiv a Guvernului construirea de autostrazi’. ‘Si noi vrem…

- Deputatii juristi nu mai vor ca Parlamentul sa dea legi pentru constructia de autostrazi, asa cum s-a intamplat, anul trecut, cu Autostrada Unirii. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a avizat negativ, marti, proiectele privind realizarea autostrazilor Bucuresti - Brasov, Brasov - Bacau si a Autostrazii…

- Legea privind Codul administrativ, care prevede pensii speciale pentru alesii locali, declarata neconstitutionala de catre CCR în noiembrie 2018, a fost respinsa luni de plenul Senatului, în urma reexaminarii, informeaza Agerpres. Raportul de respingere al Comisiei speciale comune…

- Deputatii juristi au modificat doar formularea articolului 75 care prevede ca "alesii locali au un interes personal intr-o anumita zona daca au posibilitatea sa anticipeze ca votul lor este decisiv in luarea unei decizii a autoritatii publice din care fac parte, care ar putea prezenta un beneficiu…

- Camera Deputaților a aprobat, la propunerea PNL și USR, inființarea unei comisii speciale, formata din 11 deputați, care sa clarifice modul in care s-au facut unele cheltuieli in Televiziunea Romana, condusa de Doina Gradea....

- ​"Ne îngrijoreaza complicațiile create de OUG 114 și, imediat ce va fi adoptat bugetul, vom face propria analiza tehnica pe fiecare element al acestei ordonanțe, inclusiv prevederile legate de Pilonul II de pensii, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Attila Korodi, liderul grupului UDMR…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu S-a spus frecvent ca parlamentarii fac scut impotriva infractorilor. In sensul ca nu intotdeauna plenul Senatului sau Camerei Deputaților aproba punerea sub ancheta a unora dintre aceștia, in urma solicitarilor procurorului general. De ce nu le aproba la foc automat acești…