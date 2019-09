Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Andrea Chis, membra a CSM, a solicitat, marți, la ședința Secției pentru judecatori a CSM, sesizarea Inspectiei Judiciara pentru a vedea daca președintele UNJR, Dana Garbovan, a savarsit sau nu vreo abatere disciplinara in momentul in care ar fi negociat politic funcția de ministru al…

- Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din functia de ministru al Educatiei, dupa ce aceasta a afirmat ca ea a invatat de acasa sa nu se urce intr-o masina cu un strain. „Am decis sa o demit astazi pe doamna Ecaterina Andronescu din functia de Ministru al Educatiei…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare, susține miercuri, pe Facebook, i-a cerut noului ministru de Interne, Nicolae Moga, sa desecretizeze de urgența dosarul 10 august pentru a demonstra ca pesediștii au ințeles lecția alegerilor europarlamentare.Prima ședința…

- Gheorghe Ialomițianu, fost ministru al Finanțelor, a anunțat luni dimineața ca a demisionat din PNL Brașov. „Astazi am decis sa imi dau demisia din PNL Brașov. Mulțumesc foștilor colegi din acest partid pentru buna colaborare”, a scris Ialomițianu, luni dimineața, pe Facebook. Gheorghe Ialomițianu,…

- Intr-o postare pe Facebook, Stanislav Pavlovschi menționeaza ca a primit propunerea de a deveni ministru al justiției de la conducerea Blocului ACUM ca pe o mare onoare. Și a considerat ca va fi capabil sa schimbe in bine multe lucruri in acest domeniu. Insa, in perioada lucrului asupra Planului de…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a publicat o scrisoare deschisa in care critica mai multi lideri PSD pentru ca se dezic acum de Liviu Dragnea, acuza ca nu a fost data amnistia si cere demiterea de urgenta a Anei Birchall de la Justitie.

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a publicat o scrisoare deschisa in care critica mai multi lideri PSD pentru ca se dezic acum de Liviu Dragnea, acuza ca nu a fost data amnistia si cere demiterea de urgenta a Anei Birchall de la Justitie.

- "De la Ludovic Orban sa (nu) luam aminte! Dupa ce deputatul PNL Ben Oni Ardelean i-a caracterizat pe jurnalisti ca fiind „nesimtiti”, șeful lui de partid a luat atitudine! Și ce mai atitudine: „O data accept asa ceva, a doua oara nu voi mai accepta asa ceva. O sa urmeze o sanctiune”, a spus Ludovic…