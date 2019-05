DEMISIE-ŞOC în politică. Nr. 2 din Guvern a plecat după apariţia unei înregistrări compromiţătoare VIDEO Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache si-a anuntat sambata demisia din functie dupa aparitia unei inregistrari compromitatoare publicate in mass-media germana in care discuta despre mai multe contracte guvernamentale cu un potențial investititor rus, in scop politic, relateaza Reuters, conform Mediafax. Strache a fost prezentat in videoclipul publicat vineri, in care apare intalnindu-se cu o femeie care se prezinta ca o nepoata a unui oligarh rus in 2017 și in care se pare ca ofera contracte guvernamentale unei companii in schimbul sprijinului politic și financiar. Acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, membru al Partidului Libertații, formațiune de extrema dreapta, a declarat sâmbata ca demisioneaza și va fi înlocuit de ministrul transporturilor, Norbert Hofer, anunțul venind dupa ce presa germana a publicat un video compromițator pentru…

- "I-am prezentat cancelarului Sebastian Kurz demisia mea din functia de vicecancelar si el a acceptat-o", a anuntat Strache, in varsta de 49 de ani, intr-o conferinta de presa la Viena. Strache se afla la guvernare alaturi de cancelarul conservator Sebastian Kurz din decembrie 2017. Politicianul…

- Discutia s-a concentrat in special asupra preluarii unei cote importante din actiunile puternicului tabloid austriac Kronen Zeitung, cel mai mare din tara, pentru a-l transforma intr-un organ de presa pro-FPOe. Heinz Christian Strache, insotit de unul dintre colaboratorii sai apropiati, Johann Gudenus,…

- Vicecancelarul Strache promite favoruri rușilor Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care…

- Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care au provocat un val de indignare in tara,…

- Seful extremei dreapta austriece si vicecancelar, Heinz-Christian Strache, a fost acuzat vineri pentru ca a promis unei asa-zise nepoate a unui oligarh rus contracte publice in schimbul unui sprijin financiar, potrivit unor afirmatii aparute in presa care au provocat un val de indignare in tara, relateaza…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache a fost surprins într-o înregistrare secreta în care ofera contracte guvernamentale în schimbul susținerii politice, relateaza site-ul postului BBC citat de Mediafax.Înregistrarea video, filmata în secret înainte…