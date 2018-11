Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile cresc, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand echipa Deliei intra in etapa de Bootcamp ”X Factor”, iar jurata are planuri mari cu cei zece concurenți din grupa de adulți.

- Emoțiile cresc, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cand echipa Deliei intra in etapa de Bootcamp ”X Factor”, iar jurata are planuri mari cu cei zece concurenți din grupa de adulți.

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla’s Dreams și-au facut echipele pentru Bootcampul din cel de-al optulea sezon ”X Factor”. Vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, grupa mixta a Deliei, formata din concurenți de peste 24 de ani, intra in Bootcamp, iar acestia au fost incurajați de un fost caștigator…

- Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla’s Dreams și-au facut echipele pentru Bootcampul din cel de-al optulea sezon ”X Factor”. Vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, grupa mixta a Deliei, formata din concurenți de peste 24 de ani, intra in Bootcamp, iar acestia au fost incurajați de un fost caștigator…

- Mihai Bendeac a fost copleșit de trairi in primul sau Bootcamp, in calitate de prezentator ”X Factor”. Vazand cum jurații trebuie sa aleaga doar patru concurenți din grupele de cate zece tineri cantareți, actorul a marturisit ca nu ii va mai invidia niciodata pe aceștia. „Urmeaza partea cea mai grea…

- Emoțiile cresc, incepand cu aceasta saptamana, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, cand show-ul ”X Factor” trece din faza audițiilor in etapa urmatoare, cea a Bootcamp-ului! Juraților le-au fost atribuite echipele

- Emotiile cresc, incepand cu aceasta saptamana, vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, cand show-ul ”X Factor” trece din faza auditiilor in etapa urmatoare, cea a Bootcamp-ului! Juratilor le-au fost atribuite echipele ai caror mentori vor fi, insa lupta cea mare a fost pe una dintre grupe.

- Toți candidații ce trec pragul platoului X Factor au parte de incurajari inca din culise, iar cea de-a șaptea ediție a emisiunii de la Antena 1, difuzata marți seara, de la ora 20:00 nu va face excepție. Chiar daca o parte dintre concurenți nu sunt la prima apariție pe scena show-ului, emoțiile pot…