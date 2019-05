Stiri pe aceeasi tema

- O treime din alimentele din lume, adica 1,3 miliarde de tone, sunt aruncate anual la gunoi. Asta in timp ce fiecare al saptelea om de pe glob sufera de malnutritie. Statistica trista a fost facuta de Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite.

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a Natiunilor Unite avertizeaza ca riscul de foamete este in crestere in Orientul Apropiat si in nordul Africii, 52 de milioane de persoane fiind subnutrite, majoritatea in zone de conflict, potrivit France 24, citat de ...

- Peste 113 milioane de persoane din 53 de țari s-au confruntat, anul trecut, cu o lipsa grava de hrana din cauza conflictelor de pe glob și a schimbarilor climatice, cea mai afectata zona fiind Africa, a informat marți Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite, scrie Mediafax.Yemen,…

- Viitorul rezervelor de hrana este intr-un ''grav pericol'', din cauza numarului de specii de animale si plante care dispar cu repeziciune, se arata vineri intr-un raport al Natiunilor Unite, in contextul in care omenirea se confrunta cu nesiguranta alimentara pe fundalul cresterii numarului de locuitori,…

