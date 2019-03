Este ancheta la Arhiepiscopia Argesului si Muscelului dupa declarațiile surprinzatoare ale unui preot. Ancheta il vizeaza pe staretul Manastirii Cotmeana, Ioasaf Boiciuc, dupa ce in presa a aparut o filmare in care preotul foloseste un limbaj apreciat ca "necuviincios" la adresa credinciosilor, in timpul unei slujbe.

"Cu privire la informatiile aparute in presa, in data de 29 martie 2019, ca urmare a unui material video, care face referire la limbajul necuviincios folosit de catre Parintele Ioasaf Boiciuc, staretul Manastirii Cotmeana, in cadrul unui serviciu religios savarsit in biserica…