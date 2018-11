Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai este nici un secret faptul ca planeta noastra a trecut prin niste schimbari semnificative in ultima jumatate de secol. De la incalzirea globala pana la desprinderea masei de gheata din Groenlanda, aceste cauze au un efect la care nu se astepta nimeni.

- Cresterea salariilor de baza ale medicilor si asistentelor medicale are un impact pozitiv restrans asupra tendintei de migratie, cu mult mai mic decat cel estimat, din cauza distorsiunilor pe care Legea salarizarii le-a introdus in sistemul de...

- Restaurarea si punerea in valoare a fostei capitale a Daciei, cetatea Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, face obiectul unui studiu complex ale carui prime concluzii au fost prezentate luni la Deva de un colectiv de specialisti ai Institutului National al Patrimoniului (INP), in cadrul sitului…

- Un total de 175 de politicieni au fost asasinati in Mexic in ultimul an, conform firmei de analiza a riscurilor Etellekt, relateaza dpa. Un total de 175 de politicieni au fost ucisi intre septembrie anul trecut si 31 august anul acesta, o perioada de timp care a inclus si campania de dinaintea alegerilor…

- Statinele nu ar fi eficiente pentru reducerea riscului de boli de inima si accident vascular cerebral la unele grupuri de varstnici, sugereaza un nou studiu, citat joi de Press Association. Descoperirea ''nu sustine utilizarea pe scara larga a statinelor la populatia cu varsta…

- Piata de telefoane inteligente din Romania a crescut cu aproximativ 40%, in primul semestru al anului, fata de aceeasi perioada din 2017, iar pretul mediu pe care un roman l-a platit pentru un smartphone a depasit 200 de euro, reiese din rezultatele unui studiu de specialitate, publicat joi.

- Numarul turistilor care au vizitat judetul Tulcea a crescut in primul semestru 2018, fata de aceasi perioada a anului trecut, iar pana la finalul sezonului numarul inoptarilor s-ar putea dubla, estimeaza Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD), intr-un comunicat.

- Piata bauturilor racoritoare va depasi in acest an pragul de sase miliarde de lei, dupa o crestere de aproape 24% in ultimii cinci ani, pe fondul investitiilor masive in publicitate si al cresterii apetitului pentru consum al romanilor, se arata intr-un studiu de specialitate. Analistii apreciaza…