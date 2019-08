Stiri pe aceeasi tema

- Este oficial! Danuț Dinu, candidatul PMP pentru funcția de primar al Piteștiului. ”Joi, 22 august, Danuț Dinu a semnat adeziunea la PMP, in prezența președintelui PMP Argeș, Catalin Bulf și a doamnei Marioara Barlogeanu, vicepreședinte in Consiliul Executiv Județean al PMP Argeș și consilier local”,…

- Biroul Politic al Partidului Uniunii Salvati Basarabia (USB) a decis joi, 22 august, desemnarea lui Valeriu Munteanu in calitate de candidat pentru functia de primar de Chisinau, in alegerile din 20 octombrie.

- Un numar de cinci parcuri de joaca din diferite zone ale Piteștiului vor intra in reabilitare totala, iar un al șaselea in reabilitare parțiala, licitația fiind, deja, incheiata. Este vorba despre locurile de joaca din Trivale – Grota (375 mp), Palatul Copiilor – Str. Trivale (452 mp), Gradina Zoo –…

- Pe parcursul lunii iulie a.c., polițiștii locali din cadrul Compartimentului Activitați Comerciale, Poliția Locala Pitești, au desfașurat mai multe acțiuni de prevenire și combatere a faptelor de comerț ilicit, conform competențelor ce le revin prin Legea nr.155/2010, intervenindu-se cu masuri specifice,…

- Potrivit PNL Arges, deciziile luate sunt urmatoarele:1. Reconstructia BPL Pitesti2. Urgentarea desemnarii candidatului la functia de Primar al Pitestiului3. Sanctionarea membrilor care au adus prejudicii partidului"La propunerea BPL Pitesti, BPJ Arges a decis…

- Astazi, 6 Iunie, magistrații Curții de Apel Pitești au dat sentința definitiva in dosarul asfaltarii drumului care duce catre vila fostei secretare. Tot in acest dosar a mai fost condamnat si directorul ADP Pitesti, Mircea Braniște. Cei doi au primit 3 ani interzicerea unor drepturi, plus termen de…

- Prim-vicepresedintele Pro Romania a preluat functia de chestor al Camerei Deputatilor, care fusese detinuta de Marcel Ciolacu care a fost ales presedinte al Camerei, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. Saptamana trecuta deputatii au votat, in plen, alegerea lui Marcel Ciolacu in functia de…

- Cornel Ionica, primarul Pitestiului, si Liviu Musat, director al ADR Sud Muntenia, au semnat azi la primarie contractul de finantare pentru modernizarea Bazinului Olimpic din Pitesti. Lucrarile in valoare de 15,8 milioane lei, in special bani europeni, ar urma sa fie gata pana in luna noiembrie a anului…