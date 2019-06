Dăncilă, mesaj în miez de noapte, după moțiunea de cenzură: Îi îndemn încă o dată ''Mulțumesc colegilor de partid și partenerilor din alianța de guvernare pentru susținerea aratata astazi. Este inca o dovada clara a unitații formațiunilor care compun acest guvern și a determinarii noastre de a ne continua programul asumat. Colegii din opoziție nu au reușit sa arate decat amatorism și lipsa de seriozitate și pregatire. Ii indemn inca o data sa reflecteze la semnificația votului de la ultimele alegeri și sa nu o altereze in propriul interes, unul politic și de imagine. Romania are nevoie de stabilitate și predictibilitate, nu de joaca de-a da jos guverne, fara un program,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

