- Premierul Viorica Dancila, liderul PSD, a anuntat, la plecarea de la Parlament, ca PSD va merge va consultarile de la Palatul Cotroceni, anuntate de presedintele Klaus Iohannis. "Sigur ca da, suntem oameni...

- Premierul Viorica Dancila, liderul social-democratilor, a anuntat, joi, la plecarea de la Parlament, ca PSD va merge va consultarile de la Cotroceni anuntate de presedintele Klaus Iohannis, intrucat este un partid responsabil. "Sigur ca da, suntem oameni responsabili", a declarat Viorica Dancila, intrebata…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat ca motiunea de cenzura nu va trece, explicand ca-si bazeaza aceasta convingere pe faptul ca sunt destui "oameni responsabili" in Parlament. "Nu intotdeauna numarul...

- Conducerea centrala a PSD a fost convocata, luni, de la ora 18.00, la sediul central al partidului, in prin blocaj legat de activitatea Executivului. Presedintele PSD, Viorica Dancila, vrea sa discute cu cei din conducerea social-democrata pasii de urmat, in urma deciziei presedintelui Klaus Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca nu-si va da demisia de la conducerea Executivului, mentionand ca, daca o eventuala motiune de cenzura va trece in Parlament, Guvernul se va conforma. Viorica Dancila a reiterat ideea potrivit careia va merge in Parlament cu o formula de Guvern. "Vom merge in Parlament.…

- Președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și membri ai Executivului se vor reuni, marți ora 13.00, la Cotroceni, in ședința CSAT, pentru a analiza raportul MAI și date cu privire la crimele din Caracal.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, duminica seara, la Cotroceni, ca toti cei responsabili de tragedia de la Caracal vor trebui aspru sanctionati, de la Interne, STS, de la toate institutiile.

- Noi momente de cascadorii rasului ii au in prim plan pe cei din PSD. Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, alaturi de mai mulți membri ai Executivului, la conferința județeana a PSD Mehedinți pentru alegerea conducerii organizației. Pe langa voturile in unanimitate s-au facut remarcați la conferința…