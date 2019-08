„Daca azi este trimisa propunerea pentru ministerul justiției, Președintele are, potrivit Codului administrativ, un termen de 10 zile in care fie numește, fie refuza propunerea pe considerente de oportunitate, in același termen trebuind sa și motiveze”, a scris Toni Neacșu pe contul sau de Facebook.

Amintim ca secția pentru judecatori a CSM a decis, luni, eliberarea din funcția de judecator a Danei Girbovan, intr-o ședința de urgența care a durat 30 de secunde.

„Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat inaintarea catre Presedintele Romaniei a…