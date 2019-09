Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna l-a criticat, vineri, pe Klaus Iohannis spunand despre acesta ca a fost "un pompier pentru momentele cand casa a luat foc și se prabușea". Liderul USR a mai spus ca daca președintele Iohannis ar fi fost un "gospodar mai atent și diligent", nu se ajungea in astfel de situații.Citește…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila si-a depus, joi, candidatura la alegerile prezidentiale, pentru care PSD a depus 1,4 milioane de semnaturi. Este primul lider politic care se inscrie, oficial, in cursa pentru Palatul Cotroceni. Dancila a fost sustinuta de zeci de simpatizanti, membri ai PSD, de la…

- Dan Barna a fost validat in cadrul celui de-al V-lea congres al USR desfasurat sambata, la Timisoara, pentru functia de presedinte al partidului, el declarand ca la alegerile prezidentiale cetatenii vor avea sansa de a alege intre doua variante de Romanie, estimand ca va intra in turul al doilea…

- ​„România are fundamental nevoie de un președinte care sa fie prezent și activ în comunitate nu doar la crize, nu doar la problemele majore, ci sa fie prezent zi de zi”, a declarat într-un interviu pentru HotNews.ro Dan Barna, prezidențiabilul alianței USR-PLUS. Barna susține…

- Liderul USR Dan Barna a declarat, miercuri seara, la TVR1, ca daca el ar fi fost președinte, drama de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. El susține ca România a avut un președinte extra jucator în persoana lui Traian Basescu și unul prezent doar în situații de criza, în…

- UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al României, inițiat de presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Potrivit agendei președintelui Klaus Iohannis,…

- Dupa ce USR-PLUS și-a anunțat candidatul propriu la prezidențiale in persoana lui Dan Barna, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, in direct la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%. „Va intra pe locul intai…

- "Klaus Iohannis este un om non-conflictual. Deci campania noastra nu va fi bazata pe atacuri, lovituri sub centura, ci va fi una pozitiva, in care vom arata ce a facut Klaus Iohannis pentru Romania, in acesti cinci ani, ce a insemnat prezenta sa la Cotroceni. Vom merge pe un alt gen de campanie decat…