Dan Barna, despre moţiunea de cenzură: Mergem la vot oricând e nevoie ”Am vazut si incercarea disperata de a programa votul sambata. Ca de obicei, PSD-ul se fereste de vot, aici nu e nici un fel de dubiu. Mergem la vot oricand e nevoie, acesta e mesajul meu foarte clar. Sfarsitul acestui Guvern e esential, pentru a putea incepe procesul acela de insanatosire a Romaniei. Deci indiferent cand va fi programata motiunea, vom fi prezenti si o vom vota si am toata increderea ca aceasta motiune va trece si acest Guvern va pleca de la conducerea Romaniei”, a declarat miercuri Dan Barna. El vrea alegeri anticipate in februarie-martie anul viitor. El vrea alegeriin februarie-martie anul viitor. ”Trebuie sa evitam… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Presedintele Camerei Deputatilor, social-democratul Marcel Ciolacu, a anuntat ca, din lipsa de cvorum, marti seara nu a putut fi stabilit calendarul dezbaterii motiunii de cenzura depuse de Opozitie.Liderii Opozitiei au criticat convocarea Birourilor permanente marti seara, imediat dupa…

- In asteptarea motiunii de cenzura... Foto arhiva Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi ca motiunea de cenzura va fi depusa la Parlament la începutul saptamânii viitoare. Liberalii au depasit numarul de semnaturi necesare pentru demiterea Cabinetului Vioricai Dancila,…

- Motiunea de cenzura a Opozitiei este gata. Textul cuprinde noua pagini de atacuri la adresa actualei guvernari. Ca o premiera, fata de celelalte motiuni de pana acum, in document se precizeaza ca noul Guvern care va veni, dupa caderea Executivului Dancila, va fi unul suplu, cu maximum 15 ministere si…

- Depunerea moțiunii de cenzura „este o chestiune și de zile” iar acest lucru este posibil „în cursul saptamânii viitoare”, a declarat miercuri liderul PNL, Ludovic Orban, într-o intervenție telefonica la Digi 24.Finalizarea demersului „mai depinde…

- Barna a reafirmat ca din punctul de vedere al Aliantei USR-PLUS motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila ar trebui depusa cat mai repede, iar semnarea de catre opozitie a pactului pentru anticipate ar grabi strangerea celor 233 de semnaturi de la parlamentari necesare pentru votarea motiunii."Obiectivul…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, vineri, la Galați, ca exista modalitate in care Opoziția poate provoca alegeri anticipate: dupa indepartarea Guvernului PSD, parlamentarii opoziției sa respinga de doua ori propunerile de premier, chiar daca variantele vin din propriile partide.Dan…

- Dan Barna, președintele USR, a declarat, miercuri, ca in cazul in care moțiunea de cenzura impotriva Executivului va trece de votul Parlamentului, partidul sau va susține orice Guvern fara PSD in perioada interimara pana la organizarea alegerilor anticipate, anunța MEDIAFAX.CITEȘTE ȘI: Avantajele…