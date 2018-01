Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs sambata in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Doi dintre raniti au fost transportati la spital.

- Rusia a transmis Statelor Unite sa nu intervina in afacerile interne ale Iranului, a spus ministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, prin intermediul unei declarații pentru agenția oficiala de presa. Acesta a mai spus ca SUA profita de situația din Iran pentru a incerca sa submineze acordul nuclear…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Un accident rutier s-a produs in acesta dimineața, in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea. Doua persoane au fost ranite in urma unei coliziuni intre doua autoturisme. Traficul este ingreunat, marți dimineața in jurul orei 8.30, pe DN1, pe raza localitații Decea, datorita unui accident…

- Doua persoane au fost ranite astazi, 28 decembrie 2017, dupa o coliziune intre trei mașini, petrecuta pe DN 74 pe raza localitații Ampoița. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Informeaza ca victimele nu sunt incarcerate ”Detașamentul Alba Iulia intervine la un accident rutier, trei autoturisme…

- O persoana a murit în urma unui infarct si cel putin 56 de oameni au suferit rani usoare dupa un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade care s-a produs la o distanta de 50 de kilometri fata de Teheran, capitala Iranului, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters.

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Trei persoane au fost ranite grav intr un accident petrecut sambata dimineata, in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autotren, pe DN 7, in zona termocentralei de la Mintia, traficul rutier desfasurandu se pe un singur sens.Potrivit primelor date, in microbuz se aflau noua persoane.…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un cutremur de magnitudinea 5,2 a lovit joi regiunea Kubandan, în sud-estul Iranului. Deocamdata nu au fost raportate victime sau pagube materiale, transmite AFP. Epicentrul seismului produs la ora locala 20:34 (17:04 GMT) se situeaza la aproximativ 140 kilometri nord de Kerman,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit miercuri noaptea in capitala Iranului, Teheran, precum și in mai multe provincii din nordul țarii. Seismul nu a provocat insa pagube majore și nici victime, relateaza AFP, citat de libertatea.

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Cel putin 18 persoane au fost ranite marti, in sud-estul Iranului, in urma unui seism puternic care a provocat totusi putin pagube materiale, informeaza autoritatile iraniene citate de AFP. Seismul, cu magnitudinea 6,2 potrivit Centrului seismologic al Universitatii din Teheran, s-a produs la ora…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti în provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si Reuters. Potrivit primelor estimari ale pagubelor materiale produse cu aceasta ocazie,…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 grade s-a produs luni in vestul Iranului, informeaza media de stat, preluate de Reuters. Potrivit Xinhua, care citeaza Centrul Seismologic din Iran, seismul a avut magnitudinea de 6 grade pe scara Richter si s-a produs la ora locala 17.39 (14.09 GMT).

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- Un tren de pasageri a deraiat miercuri in provincia spaniola Sevilla, 21 de persoane fiind ranite, intre care una grav, au anuntat serviciile de urgenta din Andaluzia, relateaza Reuters. Trenul se deplasa intre Malaga si Sevilla si a deraiat in orasul Arahal din cauza conditiilor nefavorabile provocate…

- Un grup islamist din Pakistan a spus ca va renunta la protestele de la nivel national dupa ce guvernul a acceptat cererile sale si ministrul justitiei si-a dat demisia, dupa ce protestele si ciocnirile din weekend dintre manifestanti si politsiti au maralizat orasele mari, relateaza Reuters.

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite in Irak intr-un atac sinucigas cu masina-capcana in apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP.

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi, 19 noiembrie 2017, pe DN1, la Miraslau, unde doua autoturisme au intrat in coliziune, iar patru persoane au fost ranite. ”Detașamentul Aiud intervine la un accident rutier pe DN1, pe raza localitații Miraslau, unde doua autoturism s-au ciocnit. Sunt…

- (update) Numarul de morți a crecut la 207 persoane, iar circa 2500 de oameni sunt raniți, transmite BBC. Majoritatea celor decedați sunt din provinicia vestica Kermanshah din Iran. Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,3 produs in Irak, duminica seara, a lasat in urma peste 145 de morti si multa panica,…

- Peste 200 de persoane au murit in urma unui puternic cutremur produs duminica in vestul Iranului, potrivit www.theguardian.com. In urma seismului, care a avut magnitudinea de 7,3 grade pe scara Richter, peste 1650 de persoane au fost ranite. In anumite ...

- Un cutremur s-a produs in Romania la scurt timp dupa catastrofa din Iran si Irak. La granita dintre cele doua tari s-a produs un seism de 7,2 grade pe scara Richter, in urma caruia peste 164 de oameni au murit si mai bine de 850 sunt raniti.

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,3 s-a produs duminica seara în vestul Iranului, în apropierea frontierei cu Irakul, cauzând pagube majore si cel putin sase morți, informeaza agentia Reuters citata de Mediafax. Epicentrul seismului a fost la 30 de kilometri de orasul Halabjah…

- Un cutremur puternic a lovit duminica nordul Irakului, provocand daune in satele de peste granita de Iran, unde televiziunea de stat a comunicat ca cel putin sase persoane au fost ucise, informeaza Reuters.

- Un accident rutier s-a petrecut astazi, 7 noiembrie 2017, in jurul orei 12.30, in cartierul Ampoi I din Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele informații, un șofer a pierdut controlul volanului dupa sensul giratoriu și a intrat cu mașina intr-un stalp de iluminat public. Se pare ca ar…

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- Doua mașini au fost implicate, miercuri, in jurul orei 14.15, intr-un accident grav petrecut pe DN 1B. In urma impactului, toți cei trei ocupanți ai mașinilor au fost raniți, pentru una dintre victime, aflata in stare grava, fiind solicitata intervenția elicopterului SMURD.

- Trei persoane, doi barbati si o femeie, au fost ranite luni la amiaza dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat la marginea Lugojului. Accidentul s-a produs din cauza soferului care nu a adaptat viteza la conditiile de drum, pe soseaua care leaga Lugojul de Tapia. Politistii au stabilit ca masina…

- 10 persoane au fost ranite, duminica, in urma unui accident in județul Alba. A fost activat planul roșu de intervenție. Din primele informații, trei mașini s-au ciocnit violent in localitatea Santimbru. Din cauza numarului mare de victime, autoritațile au activat planul roșu de intervenție. 10 oameni…

- Cateva persoane au fost ranite sambata in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters. Poliția a cerut populației din orașul german sa ramâna…

- Un atac cu bomba soldat cu 18 raniti a fost comis in provincia sudica turca Mersin, informeaza Reuters. 17 dintre raniti sunt ofiteri de politie, arata sursa citata. Autoritatile au anuntat ca atacul este unul terorist si ar fi fost comis de militantii kurzi.

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de politie marti la Mersin, un important oras port in sudul Turciei, informeaza Reuters si AFP, citand canale de televiziune si agentii de presa turce, conform Agerpres.ro. Primarul din Mersin, Burhanettin Kocamaz, a declarat…

- Cel putin patru persoane au murit sambata dupa ce un avion cargo s-a prabusit in mare langa aeroportul international din Abidjan, cel mai important oras din Coasta de Fildes, a declarat Reuters un martor al incidentului. UPDATE 14.

