Stiri pe aceeasi tema

- In schimb Ungaria și-a asigurat sprijinul polonez in cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, a declarat duminica seara ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, transmite MTI. In convorbiri desfasurate…

- Oficialul polonez a facut acest comentariu in contextul desfasurarii joi si vineri, in Slovacia, a unui nou summit al V4. ''Unul dintre aceste lipsuri, pe care liderii celor patru tari l-au evidentiat, este interferenta excesiva a institutiilor europene in politica interna a statelor membre. De asemenea,…

- ​Comisia Europeana a decis luni sa sesizeze Curtea de Justiție a UE (CJUE) cu o acțiune impotriva Poloniei, pentru a proteja independența Curții Supreme" din acest stat membru al Uniunii Europene, a informat CE, intr-un comunicat remis HotNews.ro.

- Comisia Europeana a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene privind situația Poloniei, fiind contestat statutul Curții Constituționale de la Varșovia, potrivit Digi24.Este vorba de schimbarea statutului Curții in sensul unei pensionari masive cauzate de mișcorarea varstei de pensionare…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca a sesizat Curtea Europeana de Justitie (CEJ) in cazul legii adoptate de Polonia pentru reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Curtea Suprema, spunand ca incalca valorile fundamentale ale UE, potrivit dpa si AFP. Comisia Europeana a solicitat o procedura…

- In opinia vicepremierului Jaroslaw Gowin, o decizie a CJUE impotriva reformei judiciare din Polonia ar fi 'contrara Tratatului de la Lisabona si spiritului integrarii europene'.'Daca Tribunalul de la Luxemburg considera ca are competenta sa sprijine pozitia unui mic grup de judecatori polonezi…

- Comisia Europeana (CE) a trecut marti la o noua etapa in procedura de infringement vizand Polonia, apreciind ca Varsovia nu a raspuns ingrijorarilor sale cu privire la respectarea independentei justitiei in reforma Curtii Supreme poloneze, relateaza AFP.

- 'Raspunsul autoritatilor poloneze nu inlatura preocuparile juridice ale Comisiei', afirma institutia - gardian al tratatelor - intr-un comunicat. La 2 iulie, Comisia Europeana a lansat o procedura de infringement impotriva Poloniei, prin trimiterea unei scrisori de notificare oficiala autoritatilor…