- Presedintele Tineretului National Liberal, Mara Mares, a declarat, luni, ca „isi doreste din suflet ca pragul de validare a referendumului” sa nu se atinga, indemnand totodata romanii sa nu iasa la vot. Aceasta a precizat ca referendumul pentru familia traditionala reprezinta „un non-subiect” si a amintit…

- Propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie a fost adoptata marti in plenul Senatului. Initiativa cetateneasca, pentru care era necesara sustinerea a cel putin doua treimi din numarul senatorilor,…

- O coaliție formata din 28 de partide politice de dreapta, facțiuni politice, asociații civice și organizații neguvernamentale din Macedonia, a lansat o campanie pentru boicotarea referendumului privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, preluat…

- Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene…

- Ministrul grec al apararii, Panos Kammenos, a afirmat ca va incerca sa blocheze intelegerea la care au ajuns premierii Macedoniei si Greciei privind schimbare numelui fostei republici iugoslave, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Cel putin 86 de persoane au fost ucise intr-un presupus atac al crescatorilor impotriva unor fermieri in centrul Nigeriei, o regiune afectata de violente intercomunitare, a declarat duminica politia locala, relateaza AFP.