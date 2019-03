Stiri pe aceeasi tema

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 21 martie, un curs de 19 lei și 59 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri. Dolarul american s-a scumpit cu trei bani si valoreaza 17 lei si 25 de bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru marti, 12 martie, un curs de 19 lei și 20 de bani pentru un euro, cu 11 bani mai putin decat ieri.Dolarul american iși pastreaza valoarea de 17 lei si sapte bani.

- Leul moldovenesc se apreciaza fața de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru joi, 7 martie, un curs de 19 lei și 31 de bani pentru un euro, cu sapte bani mai putin decat miercuri.Dolarul american scade cu doi bani si valoreaza 17 lei si opt bani.

- Leul moldovenesc se depreciaza fața de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 1 februarie, un curs de 19 lei și 62 de bani pentru un euro, cu șapte bani mai mult decat ieri.Dolarul se ieftinește cu un ban și costa 17 lei și opt bani.

- Leul s a depreciat vineri cu 0,79 bani 0,17 fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei BNR fiind de 4,7648 lei euro, informeaza Agerpres.roBNR a cotat miercuri euro la 4,7569 lei.De asemenea, leul a pierdut teren…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 25 ianuarie, un curs de 19 lei și 41 de bani pentru un euro, cu cinci bani mai putin decat ieri.Cotatia dolarului scade cu un ban si este de 17 lei si 11 bani.

- Leul si a continuat deprecierea joi cu 0,42 bani 0,09 fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei BNR fiind de 4,6764 lei euro, aceasta dupa ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei, informeaza Agerpres.roIn…

- Leul s-a depreciat, luni, in raport cu euro, cursul afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in ultima zi din acest an fiind de 4,6639 lei, mai mult cu 0,58 bani (+0,12%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6581 lei.Pe tot parcursul lunii decembrie,…