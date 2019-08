Cupa Nikodemus 2019 la minifotbal, la start

Stiri pe aceeasi tema

- O batrana din municipiul Radauti a fost victima unei talharii, dupa ce chiar ea le-a permis accesul in casa autorilor infractiunii. Ieri dimineata un apel telefonic sesiza politistilor radauteni ca unei femei in varsta de 85 de ani, care locuieste intr-o garsoniera din cartierul Eudoxiu Hurmuzachi,…

- Lista celor mai performanți elevi ai promoției 2019, de la Colegiul Național "Eudoxiu Hurmuzachi" Radauți, este deschisa de doua surori gemene, Andreea și Adelina Nastasi, prima incununand cei patru ani de liceu in calitate de șef de promoție, cu media 9,99, secondata fiind de Adelina, ...

- Finalul de an scolar a reprezentat momentul oportun pentru Colegiul National „Eudoxiu Hurmuzachi" Radauti sa realizeze bilantul activitatilor si performantelor elevilor si profesorilor institutiei.Potrivit reprezentantilor institutiei, pe durata anului scolar incheiat, elevii au bifat ...

- Citeva zeci de oameni au asistat astazi, la Radauți, la ceremonia dezvelirii bustului aviatorului erou Vasile Niculescu. Bustul a fost instalat in parcul situat vizavi de Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi”. La eveniment au participat primarul Radauților, Nistor Tatar, consilieri locali, cetațeni…

- In perioada 07-08.06.2019 a avut loc la Suceava in incinta bazei sportive a cea de a XVI-a ediție a Cupei Interetnice Bucovina. La aceasta activitate au participat minoritați etnice din Bucovina reprezentand comunitațile ucrainene din Balcauți, ruși lipoveni din Falticeni, romi din Gulea și germani…

- Cea de-a XI-a ediție a Festivalului internațional Video ART debuteaza incepand cu ziua de astazi și va derula pe parcursul celor patru zile, activitați antrenante, in același spirit dinamic cu care participanții s-au obișnuit de la edițiile anterioare. Ediția curenta aduce cu sine cateva noutați, pe…

In perioada 04 – 07 iunie , in municipiul Targoviste, se desfașoara etapa finala a Campionatului de minifotbal „Cupa ASPR"