Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, anunta ca, in cazul in care vor exista senatori si deputati ai PSD care vor merge sa voteze Guvernul, acestia "vor suporta sanctiunile". Ea adauga ca nu crede ca vor exista "tradari", in conditiile in care PSD a anuntat ca nu va sustine Guvernul format de Ludovic Orban.…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marți seara, la B1TV, ca parlamentarii social-democrați vor suporta „consecințele” daca vor susține la vot guvernul Ludovic Orban, dupa ce parlamentarii PSD care au votat la moțiune au fost excluși din partid.„E o decizie pe care am luat-o, toți președinții…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca social-democratii nu vor vota in Parlament cabinetul propus.„Partidele care au votat moțiunea de cenzura au toata raspunderea privind formarea…

- Victor Ponta, presedintele Pro Romania, reactioneaza la cel mai recent sondaj realizat de Socio-Data, in care Klaus Iohannis se afla pe primul loc, cu 40%, pe locul 2 Viorica Dancila - 19%, iar pe locul 3 Mircea Diaconu - 16%."Cu toti banii, Guvernul, ajutorul BEC, al structurilor locale…

- Viorica Dancila spune ca nu-i e teama sa vina în Parlament cu miniștrii, dar nu se grabește. Dupa ce luni a anunțat ca vrea sa primeasca un vot pentru un guvern restructurat sau remaniat saptamâna viitoare, mai exact miercuri, în partid se vorbește deja de o amânare. ​„Nu…

- Prezent in studioul emisiunii News Magazin de la A3, Viorel Catarama, candidat la președinția Romaniei susținut de partidul politic Dreapta Liberala a lansat un atac de o duritate extrema la adresa liderilor partidelor parlamentare.Citește și: S-a MIȘCAT pamantul in toiul nopții - Cutremur…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat luni seara, la B1 TV, ca opozitia va depune motiunea de cenzura dupa ce va exista certitudinea ca a fost strans numarul de semnaturi necesare pentru adoptarea acesteia, astfel incat Guvernul sa cada. Orban a explicat si el ca daca remanierea propusa de Viorica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni, facand referire la sustinerea PSD pentru Teodor Melescanu la functia de presedinte al Senatului, ca ceea ce s-a intamplat "a creat o bulversare totala a Parlamentului", transmite Agerpres. "Marturisesc ca ceea ce s-a intamplat astazi la Senat a creat…