Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, ca nu are razboaie personale cu președintele Klaus Iohannis, insa este dispusa sa se lupte cu oricine pentru a putea reforma MAI, astfel incat sa nu mai fie polițiști uciși pe teren.„Am avut gandul ca președintele va ataca la CCR acest demers.…

- Gigi Becali a anunțat ca-și dorește doi atacanți in aceasta iarna, iar unul dintre ei ar putea fi Bogdan Stancu, noteaza TV Telekom Sport. Nicolae Dica a vorbit despre o presupusa revenire a "Motanului" la FCSB. Stancu (31 de ani) e liber de contract dupa desparțirea de Bursaspor. "Nu am vorbit nimic…

- Ingrediente 280 grame ciocolata alba 220 grame crema de branza 7 oua mari, albușurile și galbenușurile separate Opțional, pentru servit și decor: frișca, fructe de padure și zahar pudra Mod de preparare Incinge cuptorul la 160 de grade. Unge cu puțin ulei o tava rotunda pentru prajituri cu diametrul…

- Madalina Zamfirescu a prins lotul Romaniei pe ultima suta de metri. E la al treilea turneu final consecutiv și crede ca s-a maturizat mult, a capatat experiența. Europeanul de Handbal se desfașoara in Franța, in perioada 29 noiembrie - 16 decembrie 2018! "Anul trecut, la Mondiale, am fost noua debutante.…

- Prajitura Intercontinental este o bunatate pe care nu trebuie ratați sa o pregatiti pentru familie si pentru prieteni. Iata aici reteta: Ingrediente pentru foi: 12 albusuri, 12 linguri nuci macinate, 12 linguri zahar, 6 linguri faina Ingrediente pentru crema: 12 ...

- Daca vreți sa donați sange in campania inițiata de Academia Mamicilor, atunci sunteți așteptați la Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara in 22 noiembrie 2018, incepand cu ora 8.30. Puteți dona sange pentru copii internați la secția de hemato-oncologie de la spitalul “Louis Țurcanu” Timișoara.…

- Pielea ta nu este niciodata mai sensibila ca in sezonul rece. Pe timpul toamnei și al iernii, umiditatea scazuta duce la un ten aspru, uscat și lipsit de viața. Din fericire, poți rezolva principalele probleme ale sezonului rece cu doar doua ingrediente din buctaria ta.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Statele Unite iși vor spori arsenalul nuclear pentru a exercita presiuni asupra Rusiei și Chinei și a reiterat ca este de parere ca Moscova a incalcat Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare (INF), relateaza publicația Time. Liderul american…