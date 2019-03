Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristea a adus pe lume, prin cezariana, o fetița de nota 10, duminica in jurul orei 11, la clinica Sanador. Este vorba de aceeași unitate medicala unde a nascut – cu mai multe zile in urma – și Andreea Balan. Ea și soțul ei au decis sa fie prelevate celulele stem ale copilului.…

- Andreea Balan mai are doar doua zile și devine mamica pentru a doua oara. Vedeta a spus ce simte in aceste ultime zile de sarcina. Andreea Balan a anunțat sambata ca mai are doar cateva zile pana o va aduce pe lume pe cea de-a doua fetița a sa. Artista a marturisit ca se bucura din plin de aceste ultime…

- Andreea Balan este pe ultima suta de metri cu sarcina. Solista a intrat deja in luna a noua și se confrunta cu niște insomnii ingrozitoare. Doarme doar doua-trei ore pe noapte, iar dimineața, de la prima ora, fetița ei se arata deja dornica de a-și incepe ziua și de a se juca și invața. In […]

- Andreea Ibacka a devenit mamica pentru prima oara in luna decembrie a anului trecut. Vedeta a reușit sa-și revina foarte repede dupa naștere. La emisiunea "Vorbește lumea", soția lui Cabral a afirmat ca mai are de dat jos doar un kilogram pentru a ajunge la greutatea dorita. "Am slabit foarte repede,…

- Andreea Balan va deveni mamica pentru a doua oara, in doar cateva saptamani. Vedeta se poate lauda cu o sarcina perfecta, a dansat pana la 30 de saptamani si mai mult decat atat, e extrem de nerabdatoare sa-si intalneasca cea de-a doua fetita. Insa, acasa, situatia se va complica! Andreea Balan si George…

- Mirela Vaida merge in finala Eurovision Romania din 17 februarie, care va avea loc la Bucuresti, dupa ce a fost cea mai votata concurenta, de catre telespectatori. Vedeta, insarcinata in sapte luni, s-a bucurat enorm.

- Anna Lesko se afla intr-o luxoasa vacanța in Dubai, alaturi de familia sa. Vedeta se bucura din plin de momente frumoase in compania celor dragi, dar are și un bun prilej de a-și etala formele fara cusur, pe plaja.

- Andreea Balan și-a etalat burtica de gravida intr-o fotografie postata pe contul sau de Instagram. Artista este insarcinata cu cel de-al doilea copil al sau. Cantareața Andreea Balan urmeaza sa devina mamica pentru a doua oara peste doar cateva luni. Vedeta se afla in cea de-a 32-a saptamana de sarcina.…