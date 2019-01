Stiri pe aceeasi tema

- Protocoalele de colaborare dintre SRI si Parchetul General au fost declarate neconstitutionale. Dincolo de consecintele juridice ale acestei decizii a CCR, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit despre „situatia de stare de asediu in care se afla acum Romania”, precum si institutiile care inca…

- Violențele in serie inregistrate in ultimul an, ale caror autori sunt, in multe situații, infractori eliberați inainte de termen, in baza Legii recursului compensatoriu, au starnit reacții negative puternice in randul societații. Cazul tinerei din Alba, batuta și talharita in scara blocului, un tanar…

- Numarul firmelor nou deschise, in primele opt luni din acest an, cu acționari din afara țarii, nu a sarit de zece in nici unul din aceste județe, iar capitalul investit abia daca a trecut de 1.000 de euro. Nici in alte 23 de județe numarul firmelor inființate de straini nu trece de 30. Investitorii…

- "De la 1 ianuarie nu exista niciun fel de indexare a pensiilor, nici cu rata inflației, nici cu nimic altceva, in schimb, indemnizațiile demnitarilor, inclusiv ale noastre, cresc in continuare pe legea salarizarii. Nu sunt ipocrit sa spun ca nu vreau sa am salariul mai mare, dar mi se pare indecent…

- Președintele Consiliului Național PSD, Mihai Fifor, a scris joi pe Facebook ca i se pare „de noaptea minții” articolul publicat in ziarul Le Monde in care jurnaliștii francezi spun ca PSD vrea sa opreasca lupta impotriva corupției.„Incepem anul bine...De data aceasta, aflam din prestigioasa…

- Octavian Petric, deputat PSD, ti-a anuntat demisia chiar in Consiliul National. Sedinta importanta la PSD: Mihai Fifor a fost ales presedinte al Consiliului National "Dragi satmareni și prieteni, S-au implinit 23 de ani de cand am intrat in politica și in Partidul Social Democrat,…

- Președintele Klaus Iohannis a acuzat guvernul și PSD ca a șters cu buretele toate eforturile facute de Romania in ultimii 11 ani, dovada fiind concluziile raportului MCV și ale rezoluției adoptate in Parlamentul European. "Singurul obiectiv al acestei guvernari este sa-l scapa pe Dragnea de dosare și…

- "5 oameni s-au chinuit aproape 2 minute ca sa desfaca un cadou pentru primarul Madridului, Manuela Carmena. Obiectul de arta (o vaza) oferit de primarul Gabriela Firea era invelit in doua randuri de hartie, care acoperea o cutie urata de carton, murdara si lipita cu bucati de banda adeziva", a scris…