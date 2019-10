Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt pregatite sa evacueze aproximativ 1.000 de militari din nordul Siriei, a spus seful Pentagonului, Mark Esper. Un oficial american a declarat ca situatia din nord-estul Siriei se deterioreaza rapid si a confirmat ca fortele proturce intre care se numara si extremisti au avansat pe…

- Forțelor turce par sa fi comis crime de razboi in cursul operațiunii militare din Siria, a declarat Mark Esper, secretarul Apararii de la Washington, care a precizat ca SUA pregatesc retragerea tuturor trupelor americane din nordul Siriei, informeaza postul CBS News. SUA și Turcia sunt membri NATO."Așa…

- Circa 100.000 de oameni si-au abandonat locuintele din nord-estul Siriei, iar tot mai multi se refugiaza in adaposturi sau in scoli, de miercuri, dupa declansarea ofensivei turce, a comunicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . “Impactul umanitar se resimte deja”,…

- Fortele democrate siriene (SDF), conduse de kurzi, au anuntat ca 23 de combatanti ai militiei au fost ucisi vineri in urma ofensivei fortelor turce in nordul Siriei, iar alti 37 au fost raniti. Bilantul...

- Pentagonul a confirmat vineri ca trupele americane aflate în nordul Siriei "au intrat sub focul artileriei turce" și a solicitat Ankarei sa-și sisteze toate operațiunile care ar putea forța forțele SUA sa întreprinda "imediat acțiuni defensive", relateaza Mediafax citând…

- Senatul SUA va sanctiona Turcia si chiar va suspenda tara din NATO daca aceasta tara va invada nord-estul Siriei si va ataca fortele kurde, a declarat luni senatorul Lindsey Graham, relateaza dpa, potrivit AGERPRES.Citește și: Elena Udrea iese la rampa! Ce se intampla, de fapt, cu Alina Bica…

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…

- Iranul va securiza Strâmtoarea Hormuz și nu va permite niciun fel de perturbare a transportului maritim în respectiva regiune, a declarat Abbas Araqchi, adjunctul ministrului iranian de Externe, potrivit Mediafax citând Reuters. Declarația oficialului iranian a fost facuta marți,…