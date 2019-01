Revenita in Romania, dupa operația de la genunchiul drept pe care a suferit-o in Belgia, Cristina Neagu, 30 de ani, s-a aratat extrem de optimista in ceea ce privește vitorul. Cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015 și 2016 a dezvaluit ca la doua zile dupa intervenția chirurgicala la ligamentul incrucișat anterior de la genunchiul drept. "Am inceput din Belgia sa fac exercitii la doua zile dupa operatie, m-am mirat si eu de acest lucru. Incerc sa nu merg foarte mult pentru ca se umfla, dar ma misc. Medicul mi-a zis ca genunchiul arata foarte bine, in afara de ligamentul incrucisat nu sunt…