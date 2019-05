Stiri pe aceeasi tema

- SIMONA HALEP KIKI BERTENS LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA MADRID OPEN 2019. SIMONA HALEP va ajunge pentru a treia oara nr. 1 WTA daca va castiga FINALA MADRID OPEN 2019, in timp ce KIKI BERTENS va face un salt in clasamentul WTA pana pe locul 4, in cazul unei victorii. Digi Sport transmite, sambata,…

- Cristian Tudor Popescu a laudat jocul și forma Simonei Halep, dupa calificarea in finala de la Madrid pentru a patra oara. Gazetarul a prefațat și finala turneului de tenis, unde jucatoarea romana o poate intalni fie pe Sloane Stephens, fie pe Kiki Bertens. Comentatorul sportiv a mai spus ca „premisele…

- Bertens s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, dupa o ora si 29 de minute. Kiki Bertens si Simona Halep s-au mai intalnit de cinci ori pana acum, iar romanca s-a impus de trei ori. Ultima oara, cele doua au disputat finala de Cincinnati in 2018, cand Bertens s-a impus, scor 2-6, 7-6(6), 6-2. Finala de la…

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, locul 7 mondial, va fi adversara Simonei Halep in finala de la Madrid Open, dupa ce a invins-o in semifinale pe americanca Sloane Stephens, cap de serie numarul 8.Bertens s-a impus cu scorul de 6-2, 7-5, dupa o ora si 29 de minute. Citește…