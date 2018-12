Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat la inchisoare pe viata pe sotul directoarei de gradinita, acuzat ca, la inceputul anului, a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in institutie. Decizia nu este definitiva.

- Magistratii Tribunalului Bucuresti l-au condamnat pe sotul directoarei de gradinita, acuzat ca a injunghiat-o pe aceasta mortal chiar in fata institutiei la inceputul anului, in conditiile in care aceasta avea un ordin de restrictie impotriva lui, la inchisoare pe viata. Decizia nu este definitiva.

- Barbatul in varsta de 38 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viata. El este acuzat ca si-a ucis bunica, mama si tatal ca sa le fure economiile de o viata. Anchetatorii au stabilit ca prima care a fost ucisa a fost bunica, apoi barbatul s-a dus in grajdul in care se afla tatal sau si l-a…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Bucuresti a fost condamnat de Judecatoria Blaj la inchisoare cu executare pentru comiterea infractiunilor de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.

- Emiratele Arabe Unite l-au gratiat pe cetateanul britanic Matthew Hedges, ce fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru spionaj, informeaza luni agentiile de presa internationale. "O gratiere prezidentiala a fost decisa, cu efect imediat, de catre seicul Khalifa bin Zayed Al Nahyan,…

- Condamnat la inchisoare pe viata de prima instanta, Giosan va trebui sa pregateasca concluziile din apel, motiv pentru care, zilele urmatoare, va merge la arhiva instantei pentru a studia dosarul. Magistratii au prelungit si masura arestului preventiv pentru Giosan. Tanarul Giosan a fost condamnat la…

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de un tribunal federal din Abu Dhabi, dupa ce fusese acuzat de spionaj luna trecuta in beneficiul unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale, citata de AFP, in timp ce Reuters citeaza doua surse bine…

- Mihai Caliman, un roman de 32 de ani din Marea Britanie, a fost condamnat la inchisoare pe viața. El și-a ucis soția, in luna mai a acestui an. Ceea ce i-a surprins pe anchetatori a fost faptul ca barbatul a filmat-o pe nefericita femeie inainte de a-i aplica 12 lovituri de cuțit. Acestea au fost […]…