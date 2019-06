Stiri pe aceeasi tema

- Fostul capitan de armata cipriot Nikos Metaxas a primit luni sapte condamnari la inchisoare pe viata, dupa ce a pledat vinovat la acuzatiile de ucidere a cinci femei si doua fetite, toate cu cetatenie straina, printre care si doua romance, transmite Reuters. Cazul, care a echivalat cu cele mai cumplite…

- Un militar cipriot in varsta de 35 de ani, care a marturisit ca a ucis șapte femei și fete, inclusiv doua romance, este suspectat ca ar mai fi violat și o femeie de origine straina, a declarat un oficial din cadrul Poliției cipriote, informeaza agenția The Associated Press, potrivit Mediafax.…

- Tanara se numește Livia Florentina Bunea, anunța Adevarul. Barbatul are 35 de ani și se numește Nikos Metaxas. El este ofițer in armata cipriota și a recunoscut saptamana trecuta ca a ucis cinci femei și doi copii. Printre victime sunt și doua romance: Livia Florentina Bunea și fiica sa de…

- Fostul ofițer de armata din Cipru a recunoscut ca a ucis in total șapte femei, printre care doua romance, mama și fiica. Barbatul este banuit ca s-ar afla in spatele, a nu mai puțin 30 de...

- Echipele de cautare din Cipru au identificat doua dintre cele trei valize in care criminalul in serie greco-cipriot Nikos Metaxas, conform propriei marturii, a pus cadavrele a trei dintre victime, intre care o femeie din Buzau si fiica sa.

- Echipele de cautare din Cipru au identificat doua dintre cele trei valize in care criminalul in serie greco-cipriot Nikos Metaxas, conform propriei marturii, a pus cadavrele a trei dintre victime, intre care o femeie din Buzau si fiica sa.

- Noi detalii șocante despre criminalul in serie din Cipru, acuzat ca ar fi ucis peste 30 de femei. Printre victime: doua romance. Fostul ofiter de armata care a recunoscut ca a ucis in total sapte femei, printre care doua romance, mama si fiica, este banuit ca s-ar putea afla in spatele a nu mai putin…

- O romanca si fiica ei de 8 ani ar fi printre victimele unui criminal in serie din Cipru, potrivit BBC News. Criminalul, un fost ofiter de armata, a recunoscut in fata anchetatorilor ca a ucis cel putin sapte femei si fete.