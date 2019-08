Stiri pe aceeasi tema

- Reporterul mexican Jorge Celestino Ruiz Vazquez, care lucra pentru cotidianul El Grafico de Xalapa, a fost asasinat in localitatea La Bocanita din municipalitatea Actopan, devenind al treilea jurnalist ucis in doar o saptamana.

- Un parlamentar din Romania a anunțat pe Facebook ca va propune un set de masuri de ordin legislativ care sa previna apariția unor noi cazuri precum cel al crimei de la Caracal, care a zguduit opinia publica din Romania. „Daca Liviu Dragnea a furat de la copii, Viorica Dancila folosește uciderea unui…

- Turisti americani aflati intr-un elicopter in vestul Islandei au descoperit circa 50 de balene-pilot moarte pe o plaja, a informat postul de radio RUV, relateaza sambata dpa. Balenele au fost descoperite joi de turistii aflati intr-un elicopter care survola peninsula Snaefellsnes. Ei au…

- Patru minori dintr-o comuna din Iasi au bagat in coma un vecin din aceeasi localitate, dupa ce l-au batut bine, in urma unei betii, pentru o razbunare mai veche a unuia din ei. Doi dintre atacatori, care au varsta de 16 ani, au fost arestati preventiv, al treilea de 15 ani este expertizat psihic, iar…

- Un copil de 9 ani a fost gasit mort intr-un apartament din Cluj-Napoca, iar echipajele trimise la fața locului nu au reușit sa-l resusciteze. Pe corpul copilului au fost gasite urme de violența,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Criminaliștii buzoieni sunt chemați sa clarifice imprejurarile unei morți invaluite in mister. Trupul unui barbat neidentificat a fost gasit, azi-noapte, zacand pe o alee din cartierul buzoian Micro XIV. Cadavrul era poziționat in apropierea unui bloc turn situat in zona bisericii Sfantul Andrei. Trupul…

- In aceasta comunitate primarii au fost puțini insa cu mandate lungi, cel puțin in cazul a doi dintre ei. Fatidic, exista o legatura intre aleșii care au pastorit comunitatea și anume ca doi deja au trecut in lumea celor drepți iar al treilea se afla in stare extrem de grava și cu pronostic rezervat.

- Moarte socanta intr-o localitate din Iasi. Un barbat in varsta de 40 de ani si-a omorat nepotul de 22 de ani, dupa o cearta violenta intre cei doi. Din informatiile martorilor, cazul pare a fi autoaparare, insa politia va da verdictul final. Conflictul a avut loc marti seara, in jurul orei 20. Cearta…