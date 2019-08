Cresterea accizei la tigarete si reducerea posturilor de secretari de stat printre masurile din OUG ce va fi aprobata luni (surse)

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul pregatește o ordonanța, care ar urma sa fie discutata luni de Executiv și care conține mai multe masuri menite sa reduca cheltuielile publice. Astfel, majorarea accizei la ţigarete, reducerea numărului de posturi de secretari de stat în ministere, eliminarea sporului pentru…

- Executivul condus de Viorica Dancila urmeaza sa adopte, luni, prin OUG, mai multe masuri de austeritate, pritnre care reducerea cu 50% a posturilor de secretari de stat la nivelul ministerelor si a cabinetelor acestora si eliminarea sporului de conditii grele, in sistemul public. "Toate ministerele…

- Guvernul va majora acciza la tigari. Potrivit unor surse oficiale, masura va fi adoptata in sedinta de Executiv de luni. Este vorba despre mai multe masuri ce vor fi incluse intr-o Ordonanta de Guvern. Astfel, in ceea ce priveste acciza la tigarete, aceasta se va majora, incepand din septembrie, de…

- Majorarea accizei la tigarete, reducerea numarului de posturi de secretari de stat in ministere, eliminarea sporului pentru conditii grele si vatamatoare, taxarea pensiilor care nu se bazeaza pe contributivitate, se numara printre masurile ce vor fi incluse intr-o Ordonanta de Guvern ce urmeaza a fi…

- Proiectul de amnistie fiscala, denumit Ordonanța privind instituirea unor facilitați fiscale, ar putea intra in ședința de Guvern din aceasta saptamana. Conform noului document obținut HotNews.ro, se propun doua mecanisme alternative eșalonarii la plata, la fel ca in varianta inițiala, dar au aparut…

- Liderul deputaților PMP Mariuș Pașcan a afirmat ca noul Cod administrativ, adoptat de Guvern prin ordonanța de urgența nu face decat sa transforme Romania „in moșia PSD” și „feuda baronilor locali”. El mai spune ca Viorica Dancila este varianta feminila a lui Liviu Dragnea.„Adoptarea Codului…

- „Am incercat sa analizam si calendarul posibil in perioada urmatoare si am discutat si pe marginea motiunii de cenzura, pe care Opozitia o va depune saptamana viitoare, cel mai probabil. Si am analizat diverse scenarii pentru viitor, din perspectiva aceasta, a posibilitatii ca motiunea sa treaca”,…

- Majorarea alocațiilor pentru copii a intrat in vigoare de o luna, dar plata aferenta lunii aprilie se va face in mai. Alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, de 150 lei pentru copiii cu…