Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul sesiunii plenare a Adunarii Parlamentare a CE din 24 - 28 iunie, UDMR a atras atentia partenerilor internationali "asupra aspectelor de incalcare a drepturilor minoritatilor in cazul evenimentelor din Valea Uzului. Korodi Attila a spus ca, desi Romania se considera mereu un exemplu in gestionarea…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfantu Gheorghe."Am cerut demisia sau demiterea prefectului…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat luni, la Oradea, continuarea protestelor pentru cimitirul din Valea Uzului, un asemenea eveniment fiind programat pentru joi, 27 iunie, la Sfantu Gheorghe. "Am cerut demisia sau demiterea prefectului de Harghita…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a anuntat ca marti va avea loc un protest la Miercurea Ciuc la care se va cere demisia prefectului de Harghita, readucerea cimitirului din Valea Uzului la starea inițiala și stoparea procedurii de trecere a cimitirului…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca modalitatea prin care Guvernul incearca sa adopte Codul administrativ prin ordonanta de urgenta este o "escrocherie" si ca in aceasta se vede si…

- Presedintele Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), Csomortanyi Istvan, a declarat joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca modalitatea prin care Guvernul incearca sa adopte Codul administrativ prin ordonanta de urgenta este o "escrocherie" si ca in aceasta se vede…

- Reprezentantii Forumului Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM) si-au exprimat, joi, indignarea fata de decizia autoritatilor harghitene de a inchide Cimitirul Eroilor din Valea Uzului si au anuntat ca se alatura persoanelor care se vor deplasa luna viitoare in aceasta localitate…

- Conducerea UDMR Covasna a declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca rezultatul alegerilor europarlamentare de duminica reconfirma pozitia Uniunii de lider al comunitatii maghiare din Romania, demonstrand, totodata, unitatea, puterea de mobilizare si forta acestei comunitati, potrivit…