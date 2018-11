Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Tribunalului Penal din districtul Pavas (San Jose) a respins cererea Elenei Udrea de eliberare din detentie preventiva, au declarat... The post Cererea Elenei Udrea de eliberare din arest preventiv, respinsa de o instanta din Costa Rica appeared first on Renasterea banateana .

