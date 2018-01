Stiri pe aceeasi tema

- Fratele si cumnata Biancai Dragusanu au trecut prin clipe de groaza, dupa ce el a fost snopit de mai multi oameni ai legii. Bogdan a fost batut crunt si a avut nevoie de o interventie chirurgicala pentru a-i putea fi salvata viata.

- Bogdan Dragos, fratele vitreg al Biancai Dragusanu, a confirmat ca el se afla in filmuletul care a aparut acum doua zile si in care ia bataie, alaturi de un prieten, de la niste politisti.

- Dan Negru critica vedetele TV in varsta, dupa ce a dat de pamant cu politicienii , și recunoaște ca una din marile lui dorințe este sa imbatraneasca frumos, fiindca e plin showbizul de persoane ridicole și n-ar vrea sa ajunga sa se numere printre ele! Prezentatorul de la Antena 1 da de pamant cu pensionarele…

- In urma cu cateva luni, fratele vitreg al Biancai Dragusanu a fost snopit in bataie de jandarmi si politisti, alaturi de prietenul lui, dupa ce au fost confundati cu doi infractori periculosi, la Mosnita, o localitate din judetul Timis.

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- Va trebui sa uite de uniforma de polițist și sa se obișnuiasca cu haina de pușcariaș. Un agent de la Poliția orașului Insurațeni a fost condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare pentru lipsire de libertate și influențarea declarațiilor, dupa ce, in primavara anului 2015, ajutat de o ruda…

- Politistul pedofil a agresat in urma cu doi ani o femeie si s-a batut cu sotul acesteia. poterivit Romania TV, colegii ii spuneau Violatorul din 2015. "Suntem colegi, in 2015 a avut o alta altercatie cu sotia unui domn. A intrat peste ei in casa. A avut loc o altercatie, a rupt lenjeria intima…

- Baiatul cel mare al unuia dintre cei mai cunoscuti interlopi din Iasi a fost eliberat din arest preventiv si plasat in arest la domiciliu, dupa ce a fost lipsit de libertate mai putin de o luna.

- Magistratii Judecatoriei din localitatea valceana Brezoi au emis un mandat de arestare preventiva pentru 25 de zile pe numele lui Gheorghe Vladut M., un adolescent de 16 ani din comuna valceana Caineni. Tanarul este acuzat ca a violat o copila de 10 ani, din aceeasi localitate.

- Cu doar cateva minute inainte de miezul nopții de Revelion 2018, un adolescent de 16 ani a folosit o pușca semi-automata, deținuta de un membru al familiei sale, pentru a-și ucide parinții, sora și un prieten de familie in casa familiei sale dintr-un orașel din New Jersey, scrie ABC News. Adolescentul,…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Cinci locuitori ai municipiului Balti au fost condamnati in total la 64 de ani si 6 luni inchisoare pentru rapirea unei persoane, vatamarea intentionata grava a integritatii corporale si talharie. Astfel, inculpatii au primit 15, 14, 13, 12 si, respectiv, 10 ani si 6 luni inchisoare, dupa ce Procuratura…

- O mama a dezvaluit cum a reușit sa-și ierte fiul dupa ce acesta, cand avea 13 ani, și-a ucis sora in varsta de 4 ani. Femeia merge sa-l viziteze in inchisoare la 10 ani dupa crima pe care baiatul a comis-o pentru a se razbuna pe ea. Charity Lee lucra ca ospatar in Abilene, Texas. In ziua de 5 februarie…

- La aproape o luna de cand fratele Biancai Dragusanu si un prieten de-ai lui au fost snopiti de oamenii legii, din greseala, cel dintai are probleme serioase de sanatate. Bogdan Dragos este director la o firma din Timisoara si, potrivit unor prieteni din anturajul, el este si acum in grija medicilor.

- Imagini absolut socante au aparut pe internet cu un copil de numai cinci anisori care a fost batut crunt de iubitul mamei lui. Motivul? Absolut socant! Barbatul nu si-a putut stapani nervii cand a vazut ca micutul a deschis cadoul pentru Craciun.

- Matias Messi, fratele mai mare al fotbalistului Lionel Messi, a fost eliberat pe cautiune de 100.000 de dolari, dupa ce a fost acuzat de port ilegal de arma in urma unui accident cu barca, informeaza L'Equipe. El era arestat la domiciliu, la Rosario, din 30 decembrie, dupa ce s-a descoperit ca avea…

- Un barbat din Vrancea și-a batut soția pentru ca dadea cu aspiratorul, iar zgomotul il deranja. Conform rechizitoriului, la data de 30.10.2016, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla la domiciliul conjugal din localitatea amintita, barbatul și-a tras soția de par și a lovit-o cu pumnii și picioarele.…

- Barbatul din raionul Ungheni, care in vara acestui an si-a batut pana la moarte fiul de 11 ani pentru ca nu a avut grija de vițel, va sta 12 ani și trei luni la inchisoare. Baiatul de 11 ani din satul Petrești, raionul Ungheni, a decedat la cateva zile dupa ce a fost batut crunt de tatal sau. Pe 12…

- RATB instaleaza distribuitoare automate de bilete. Regia Autonoma de Transport din București (RATB) va instala primele distribuitoare automate de bilete, care vor da rest și bon nefiscal. Mai mult, plata va fi posibila atat cu card bancar, cat și cu bancnote și monede, iar titlurile de calatorie vor…

- Unul dintre elevii de la scoala din Poroschia, judetul Teleorman, implicat in agresarea unei profesoare, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru infractiunile de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii publice. Parinții lui au anunțat ca vor contesta decizia…

- Primele rețineri in cazul celor doi tineri batuți la Timișoara, dupa ce au fost confundați de catre polițiști cu infractori. Trei polițiști și un jandarm au fost reținuți de Parchetul Militar pentru 24 de ore. Una dintre victime este fratele vitreg al Biancai Dragușanu. Polițiștii de la Serviciul de…

- Doi romani, frați, Ovidiu și Andrei Mamaliga, de 30, respectiv 28 de ani, au fost condamnați la 12 ani de inchisoare pentru viol, fapta lor fiind de o cruzime dusa la extreme. In timpul procesului s-a facut referire la faptul ca cei doi fusesera eliberați anul trecut dintr-o inchisoare din Franța, unde…

- Sunt probleme în familia superstarului de la Barcelona Lionel Messi, al carui frate a fost arestat pentru port ilegal de arma si risca sase ani de închisoare. Mathias Messi era cautat de o zi de politia din Argentina, dupa ce oamenii legii au gasit în barca lui urme de sânge…

- Fratele vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un, Kim Jong-nam, avea asupra sa un medicament care ar fi putut sa fie utilizat ca antidot la VX, un agent neurotoxic cu care a fost asasinat in Malaysia, a dezvaluit o experta in cadrul procesului presupuselor sale asasine, relateaza AFP.Kim…

- La doar 22 de ani, individul mai avea o condamnare, de 2 ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce, impreuna cu fratele sau minor, a furat sub amenintare un manz, chipurile in contul unei datorii mai vechi. Chiar inainte de a-si afla pedepsa, la sfarsitul lunii octombrie 2016, tanarul a lovit un consatean…

- In urma cu cateva zile, fratele vitreg al Biancau Dragușanu a fost snopit din bataie, langa Timișoara, de cațiva polițiști și de jandarmi. Motivul? L-au... confundat cu un infractor. Acum insa, cei vinovați sunt cercetați penal de procurorii militari.

- Patru polițiști și patru jandarmi au fost audiați toata noaptea trecuta la Parchetul Militar Timișoara, in urma incidentului petrecut cu o noapte inainte, cand fratele Biancai Dragușanu și un prieten al sau au fost batuți in timpul audierilor pana ce literalmente au fost bagați in spital. Iar totul…

- Bianca Dragusanu a primit un apel care a ingrijorat-o foarte mult. Vedeta a aflat ca fratele ei a fost calcat in picioare de politisti. Ranile provocate in urma bataii au fost atat de grave, incat el a fost bagat imediat in sala de operatie.

- Un barbat din Chișinau a fost condamnat la trei ani de inchisoare in penitenciar de tip inchis pentru ca și-a batut sora. Potrivit procurorilor, barbatul, care a mai fost in conflict cu legea, s-a luat la cearta, in ianuarie curent, cu sora lui, dupa care a luat-i la pumni, cauzandu-i vatamari corporale…

- A facut de rușine intreaga Familie Regala dupa ce și-a batut soția și a fost arestat, iar acum unchiul lui Kate Middleton iși recunoaște vina. In luna octombrie, presa straina titra ca Gary Goldsmith, fratele lui Carole Middleton este protagonistul unui scandal care i-a indignat pe membrii Casei Regale…

- Omul de afaceri Gary Goldsmith (52 de ani), unchiul lui Kate Middleton a fost arestat pe 13 octombrie, dupa ce și-a batut cu brutalitate soția, Julie-Ann (47 de ani), cand se intorceau din club, iar marți dimineața s-a prezentat in fața unui judecator și și-a cerut scuze pentru faptele lui. Acesta a…

- Investigatiile jurnalistice sfarsesc uneori cu violente extreme. S-a intamplat in Italia, unde un jurnalist al televiziunii publice a fost batut de fratele unui interlop. Acesta a fost arestat si a provocat reactii politice.

- Mihai Danciu isi cauta dreptatea! CONTINUARE…Mihai Danciu, victima unei grupari de trafic de persoane din Anglia, isi cauta acum dreptatea. Acesta vrea ca cei care l-au batut si l-au abandonat pe strazi, sa ajunga in inchisoare, dar nu inainte ca acestia sa ii acopere cheltuielile medicale si banii…

- Teodor – George Caprian si tatal sau Dumitrian – Mircea Caprian, ambii din comuna suceveana Vama, au fost arestati preventiv pentru omor. Cei doi sunt acuzati ca l-au omorat in bataie pe fratele lui Dumitrian – Mircea Caprian, pe motiv ca acesta le-ar fi distrus o caruta.

- Baiatul de 14 ani si prietenii sai culegeau ciuperci pe marginea iazului din Mihail Kogalniceanu, cand au fost vazuți de paznicul proprietatii. Acesta a inceput sa strige la ei și a incercat sa ii alunge. Prietenii lui Ilie au fugit, insa baiatul, care avea o fractura mai veche la picior, a ramas…

- Chiril Lucinschi susține ca fratele sau, Sergiu, ar fi fost condamnat pe nedrept in Romania la trei ani de inchisoare cu suspendare și obligat sa plateasca 50 de mii de euro unui om de afaceri de peste Prut. Fostul deputat a declarat astazi, in timp ce se afla la Judecatoria Chișinau, unde a fost amanata…

- A baut impreuna cu fratele sau, dupa care l-a INJUNGHIAT cu un briceag. Barbat din comuna Cergau, condamnat la 4 ani de inchisoare pentru lovituri cauzatoare de moarte Un barbat in varsta de 63 de ani, din satul Lupu, comuna Cergau, a fost condamnat definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare pentru…

- Caz șocant în Portugalia unde un judecator a decis ca un barbat care și-a batut soția cu bestialitate sa nu faca închisoare. Bataia a avut loc în 2015 când soțul înșelat și-a unit forțele cu amantul pentru a o lovi pe femeie cu o bâta plina de cuie.…

- Un elev de 13 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce s-a batut cu un coleg pe holul scolii. Incidentul nefericit s-a petrecut la scoala din satul Croitori, comuna dam-boviteana Uliesti. Conflictul a izbucnit intre cei doi baieti in timpul pauzei. Baiatul de 13 ani a fost lovit de un alt baiat de […]

- Un elev de doar 13 ani a ajuns in coma la spital, dupa ce a fost batut la școala in Uliești, Dambovița. Baiatul a fost batut cu salbaticie de un coleg de clasa, cu un an mai mare. Cazul de violența este anchetat de polițiști care au deschis un dosar penal. Bataia a avut loc la școala din satul Croitori,…

- Connect-R a vorbit despre fratele sau mort. Artistul a fost invitat alaturi de parinți, in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au facut dezvaluiri emoționante despre familia lor. Connect-R are o familie frumoasa. Este casatorit cu Misha și au impreuna o fetița superba. Mai mult, artistul este in continuare…