- SCM Ramnicu Valcea, campioana en titre, a invins-o fara probleme pe HC Dunarea Braila, cu 24-18 (13-7), sambata, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, intr-un meci din prima etapa a Ligii Nationale

- Caietul de sarcini aprobat pentru desfașurarea meciurilor din Liga Naționala de Hadnbal conține prevederi halucinante. Federația Romana de Handbal și partenerul care transmite meciurile din campionat au introdus reguli noi pentru cluburi, in condițiile in sumele primite de cluburi din drepturi TV sunt…

- CSM Slatina are cea mai tanara echipa din Liga Naționala de handbal feminin și singura echipa condusa de o femeie: Victorina Bora. Obiectivul formației oltene este acela de a termina in primele 10 echipe, pentru a nu mai ajunge la barajul de retrogradare. CSM Slatina s-a salvat in-extremis de la retrogradare,…

- SCM R. Valcea a fost cap de serie la tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, dupa titlul cucerit in ultimul sezon in Liga Nationala, dar a nimerit in compania unor adversari foarte dificili. In schimb, CSM Bucuresti, detinatoare a unui wildcard, pare la prima vedere sa aiba…

- Printr-o postare pe propria pagina de pe o rețea de socializare, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a facut public intenția de preluare a unei echipe de handbal feminin din Divizia A (eșalonul secund al sportului jucat cu mingea mica): „Am placerea de a va comunica faptul ca am…

- CSM București așteapta aprobarea Comitetului Executiv al EHF din 21 iunie pentru a juca in urmatorul sezon in Liga Campionilor la feminin, dupa ce a pierdut titlul in Liga Naționala. Forul continental a facut publica lista echipelor incrise pentru sezonul 2019-2020 al Ligii Campionilor, atat la feminin,…

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat joi ca echipa de handbal feminin SCM Craiova va evolua in editia 2019/2020 a Cupei EHF, potrivit site-ului formatiei din Banie potrivit Agerpres. Echipa craioveana, care anul trecut a cucerit trofeul Cupei EHF, s-a clasat pe locul 6 in Liga Nationala,…

