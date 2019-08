Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, vineri, la Palatul Parlamentului, cu o zi inaintea Congresului extraordinar al partidului, in cadrul caruia urmeaza sa fie validat candidatul social-democratilor pentru alegerile prezidentiale din toamna. Pe 23 iulie, in cadrul unei alte sedinte, CExN…

- ”Congresul Extraordinar al Partidului Social Democrat de desemnare a candidatului pentru alegerile prezidențiale va avea loc sambata, 24 august 2019, de la ora 11.00, la Palatul Parlamentului, sala A.I. Cuza, nivel P1.” anunța PSD. Desemnarea candidatului vine in plin conflict cu ALDE, partenerul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a fost desemnata de Comitetul Executiv National al partidului drept candidat la alegerile prezidentiale, au precizat pentru AGERPRES surse social-democrate. Anterior, Biroul Permanent National al PSD a ales-o pe Viorica Dancila, cu majoritate de voturi,…

- Gabriela Firea a anuntat ca se retrage din cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidentiale, conform agerpres. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat marti, in cadrul Biroului Permanent National al PSD, ca se retrage din cursa interna pentru desemnarea candidatului…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Cu siguranta voi avea o discutie, atat cu domnul Tariceanu, cat si cu domnul Victor Ponta, cred ca dialogul este foarte important. Imi doresc o coalitie a celor trei partide pentru a sustine candidatul pentru prezidentiale, imi doresc alaturi de noi sa vina si sindicate,…

- Viorica Dancila a fost intrebata, duminica, la Ploiesti, despre acuzatiile aduse de Gabriela Firea in legatura cu desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale si a spus ca isi va spune parerea in cadrul partidului. „Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca cea…

- ”Vreau sa va intreb ceva important! La inceputul lunii august se doreste un Congres pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidentiale. Cine credeti ca are cele mai mari sanse in aceasta batalie? Sunt convins ca raspunsurile voastre vor fi citite de multi dintre colegii mei. Si vor conta”,…

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…